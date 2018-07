Il Kirin 710 a confronto su Geekbench con lo Snapdragon 710

Huawei P Smart+ ufficiale : in esclusiva su Amazon il primo smartphone con Kirin 710 in Italia - aggiornato - : In un mondo oggi sempre più frenetico dove lo smartphone diventa il compagno indispensabile per la vita di tutti i giorni, Huawei con il nuovo P Smart + è in grado di accompagnare i consumatori fino ...

Ecco le feature del processore Huawei Kirin 710 : Huawei ha presentato il processore Kirin 710, chip dedicato agli smartphone di fascia media che andrà a prendere il posto di Kirin 659 L'articolo Ecco le feature del processore Huawei Kirin 710 proviene da TuttoAndroid.

Huawei P Smart+ ufficiale : notch - Kirin 710 e quattro fotocamere : Dopo la presentazione avvenuta questa mattina in Cina, col nome di Nova 3i, arriva in Europa Huawei P Smart Plus, con notch, Kirin 710 e 4 fotocamere. L'articolo Huawei P Smart+ ufficiale: notch, Kirin 710 e quattro fotocamere proviene da TuttoAndroid.

Huawei P Smart Plus ufficiale : notch - Kirin 710 e quattro fotocamere : Dopo la presentazione avvenuta questa mattina in Cina, col nome di Nova 3i, arriva in Europa Huawei P Smart Plus, con notch, Kirin 710 e 4 fotocamere. L'articolo Huawei P Smart Plus ufficiale: notch, Kirin 710 e quattro fotocamere proviene da TuttoAndroid.

Huawei Nova 3 potrebbe essere presentato a luglio - con il nuovo Kirin 710 : Huawei pubblica un teaser che preannuncia l'imminente lancio di Huawei Nova 3, il nuovo smartphone che dovrebbe riprendere le linee di P20 Lite con una scheda tecnica migliorata. L'articolo Huawei Nova 3 potrebbe essere presentato a luglio, con il nuovo Kirin 710 proviene da TuttoAndroid.

Huawei Nova 3 : notch e Kirin 710 in arrivo a luglio? : Torniamo a speculare sul tanto chiacchierato Huawei Nova 3, smartphone di cui si parla da più di 6 mesi e del quale si […] L'articolo Huawei Nova 3: notch e Kirin 710 in arrivo a luglio? proviene da TuttoAndroid.