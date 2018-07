Il grande rischio è la “first-mania”

Dazi : Padoan - protezionismo grande rischio - serve più ragionevolezza : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – “Il protezionismo è un grandissimo rischio, perché nessuno ha mai vinto una guerra commerciale a maggior ragione un paese esportatore dinamico come il nostro avrebbe tutto da perdere, mi auguro che ci sia più ragionevelezza in Europa e soprattutto negli Usa”. Ad affermarlo, a margine dell’Assemblea dell’Abi, è il deputato del Pd ed ex ministro dell’Economia, Pier Carlo ...

Tumore al cervello/ Scoperto meccanismo molecolare che provoca le metastasi - il rischio più grande : Tumore al cervello, Scoperto meccanismo molecolare che provoca le metastasi: il sorprendente studio eseguito presso l'ospedale Molinette di Torino in collaborazione con Cnr di Madrid(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 19:28:00 GMT)

grande Barriera Corallina a rischio sbiancamento ogni 2 anni : Il Reef, al largo della costa orientale dell'Australia, è il più Grande sistema corallifero del mondo, più Grande dell'Italia, e uno degli ecosistemi più biodiversi del Pianeta con milioni di forme ...

Clima - report : la grande Barriera Corallina a rischio sbiancamento ogni 2 anni : La Grande Barriera Corallina australiana potrebbe subire sbiancamenti di massa dei coralli ogni due anni entro il 2034 a meno che le emissioni di gas serra non vengano ridotte drasticamente: lo ha reso noto un rapporto del Climate Council, organizzazione non profit australiana. “Entro il 2034 le temperature oceaniche estreme che hanno portato agli eventi di sbiancamento del 2016 e del 2017 potrebbero verificarsi ogni due anni. Un ...

Il ritorno di Insinna - un rischio? Massima fiducia in Rai : "grande professionista" : In Rai non hanno dubbi sul ritorno di Flavio Insinna, che invece solleva aspre polemiche su social e dintorni. Al conduttore romano, travolto dalla gogna mediatica dopo

Christine Lagarde : tensioni commerciali il rischio più grande per l'Eurozona - verso taglio stime : "tensioni commerciali il rischio più grande per l'Eurozona". E' quanto ha detto il direttore dell'Fmi Christine Lagarde, ai giornalisti presenti a Lussemburgo, in occasione della riunione dell'...

Ludopatia da videogame/ OMS - il fenomeno degli Hikikomori è il rischio più grande : Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità la dipendenza dai videogame è una patologia comparabile ai disturbi mentali, è stata inserita nel cataologo mondiale delle malattie(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 20:55:00 GMT)

grande Fratello - Matteo Gentili choc : «Quanto è brutta - non la scop*** mai...». A rischio eliminazione? : Ancora insulti al Grande Fratello? Matteo Gentili, uno dei 5 finalisti del reality di Canale 5, sarebbe finito nell'occhio del ciclone perché avrebbe insultato pesantemente un'ospite...

Visco : “La fiducia nell’Italia è grande - sulla ripresa globale pesa il rischio debito” : «La fiducia nella forza del nostro paese, al di là di meschine e squilibrate valutazioni, è grande, sul piano economico e su quello civile». Ad affermarlo è il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, che, nelle sue “Considerazioni finali” della relazione annuale si riferisce ad alcuni articoli contro l’Italia comparsi in questi giorni sul...

A rischio il 99% della più grande barriera corallina giapponese : SCIENZA SpazioSaluteEnergiaScienze AMBIENTE NaturaEcologiaAnimali TECNOLOGIA Digital lifeTecno-prodottiInnovazioneMotoriArchitettura CULTURA ArteMisteroStoriaCuriosità COMPORTAMENTO PsicologiaScuola e ...

grande Fratello 2018/ Nuova squalifica in arrivo? Filippo e Danilo a rischio - Lucia Bramieri non perdona : Grande Fratello 2018, Danilo Aquino e Filippo Contri a rischio squalifica nella prossima diretta? Lucia Bramieri non perdona il romano per la sua battuta(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 06:30:00 GMT)

grande Fratello : gli sponsor abbandonano e c'è il rischio chiusura Video : Una notizia alquanto strana, ma è tutto vero: il Grande Fratello potrebbe essere chiuso per sempre nel giro di poco tempo. Rispetto all'esordio, avvenuto nel lontano 2000, oggi siamo alla quindicesima edizione. Il reality show è stato trasmesso tutti gli anni, tranne il 2002, 2016 e 2017 e in questi anni il programma ha visto diversi presentatori ed ospiti. Ma nello specifico, nell'edizione di quest'anno a quanto pare sembra aver toccato il ...

