Il Governo conferma nel Milleproroghe il bonus Cultura ai 18enni Ma Bonisoli promette

: Ministro Savona indagato va trattato -come ogni cittadino- con garantismo dai media. Ma leggere giornali populisti… - riotta : Ministro Savona indagato va trattato -come ogni cittadino- con garantismo dai media. Ma leggere giornali populisti… - AngeloTofalo : La #Nato riparte dal fronte Sud e dagli investimenti in #cyber. Ecco il mio commento sull’esito del vertice di Brux… - mirellaliuzzi : IL GOVERNO CONFERMA ATTIVAZIONE TRATTA FERRANDINA-MATERA NEL 2022 E VOLONTÀ DI PROSEGUIRE COLLEGAMENTO VERSO LA PUG… -

(Di martedì 24 luglio 2018) "Oggi in Cdm approviamo il decreto per la prosecuzione per il 2018 della 18app", ilcon 500 euro per i diciottenni varato dalRenzi. Lo annuncia, in audizione alle Camere, il ministro dei Benili Alberto. Che però ribadisce: "Dal 2019 si cambia in maniera pesante". Premettendo che le modifiche verranno fatte dopo una serie di consultazioni con i soggetti coinvolti, il ministro anticipa le sue idee: "Rimarrà uno strumento tipo app con soldi che vengono erogati dal. Ma interverremo sulle cifre, chiariremo quali beni possono essere acquistati e quali no, privilegeremo le fasce economicamente più deboli". E non solo: "Mi piacerebbe estendere l'aiuto oltre la fascia dei diciotto anni".Per realizzarlo il ministro anticipa che pensa ad un coinvolgimento delle impreseli ("Non nascondiamoci dietro ad un dito, loro da ...