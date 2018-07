optimaitalia

: Il finale di #Shameless 8 regala una via di fuga a Frank? Anticipazioni ultimi episodi del 31 luglio… - OptiMagazine : Il finale di #Shameless 8 regala una via di fuga a Frank? Anticipazioni ultimi episodi del 31 luglio… - myloxylotos : se ha funzionato con sense8 e quelle buone anime di netflix hanno fatto la puntata finale ce la possiamo fare pure… - Alessia35218711 : RT @jamesismydrug_: davvero ci sono fan dei gallavich che hanno superato la loro fine? no perché a questo punto a me servirebbe uno psicolo… -

(Di martedì 24 luglio 2018) Mentre negli Usa si lavora ai nuovidella nona stagione, il pubblico italiano avrà modo di andare dritto dritto verso ildi8 in onda proprio martedì prossimo, 31 luglio. La famiglia Gallagher sta per chiudere i battenti e salutare il suo pubblico con unben diverso da quello della settima stagione in cui i protagonisti hanno fatto i conti con la morte di Monica con tutte le conseguenze che si sono dipanate poi in questa ottava stagione.L'appuntamento con8 è fissato per oggi, 24 luglio, alle 21.10 con il primo dei duein onda oggi con il titolo "I fuggitivi" in cui l'avventura dioltre il confine canadese, finisce in un'epicaal limite della sopravvivenza, dopo che la Polizia Reale a Cavallo sorprende lui e un suo compagno di viaggio.Ian continua nella sua crociata contro l'omofobia della chiesa, finendo per scoprire ...