Il Festival di Sanremo ha cambiato le modalità del concorso per gli artisti emergenti

“Una rivoluzione”. Festival di Sanremo - cambia tutto : gli italiani spiazzati dalle novità : Una vera e propria rivoluzione, dopo che già l’anno scorso il Festival di Sanremo ne aveva viste delle belle ed era stato complessivamente acclamato come una delle edizioni più belle nella storia della kermesse musicale. Merito soprattutto del trio alla guida, con Claudio Baglioni affiancato da Michelle Hunziker, onnipresente, e Pierfrancesco Favino, discreto ma perfetto al momento di prendersi la scena. Lo stesso Baglioni è stato ...

Claudio Baglioni ha annunciato grosse novità per il prossimo Festival di Sanremo : La 69esima edizione sarà divisa in due: il concorso per gli artisti emergenti sarà a dicembre e avrà due vincitori, che poi potranno partecipare alla gara con gli artisti affermati a febbraio The post Claudio Baglioni ha annunciato grosse novità per il prossimo Festival di Sanremo appeared first on Il Post.

Festival Sanremo - a dicembre "under 36" : 21.03 Il Festival di Sanremo raddoppia con un concorso a dicembre, dedicato ad artisti "under 36". In 24 si sfideranno per aggiudicarsi due posti per partecipare al Festival 2019. Nella gara di febbraio non ci saranno più big e nuove proposte,ma solo interpreti che concorreranno alla pari. Sanremo Giovani" si articolerà in due prime serate e 4 pre-serali, a dicembre su Rai1."Ho scelto di raddoppiare perché a me non interessa solo un 'nuovo ...

Sanremo Giovani in prime time e in preserale a dicembre. In due andranno al Festival con i Big : Claudio Baglioni Una settimana su Rai 1 completamente dedicata a Sanremo Giovani. Il Festival bis di Claudio Baglioni ‘allarga’ ma ‘declassa’ lo spazio dedicato alle nuove proposte, con una sorta di talent show, in programma a dicembre. 24 artisti emergenti under 36 si sfideranno per conquistare la vittoria e aggiudicarsi i due posti disponibili per partecipare al Festival di Sanremo 2019. Come avevate già letto sulle ...

Il Festival di Sanremo anticipa a dicembre : ecco cosa cambia : Rivoluzione Sanremo. Dal 2019 il festival si divide in due parti. E’ il cambio epocale ideato da Claudio Baglioni, direttore

Festival di Sanremo 2019 : big e giovani in gara in un’unica categoria : Claudio Baglioni A differenza dell’edizione passata, questa volta Claudio Baglioni ha più tempo a disposizione per la ‘messa a punto’ del Festival di Sanremo, in programma su Rai 1 dal 5 al 9 febbraio 2019. Mesi e mesi di preparazione e, soprattutto, tentativi di rivoluzionare la kermesse canora. Il cantautore romano – confermato nel doppio ruolo di direttore artistico e conduttore – ha deciso di concentrare il ...

