Il dramma di Daniel Leone scuote il calcio italiano | tutti vicini al talento ex Reggina

(Di martedì 24 luglio 2018) Una nuova battaglia deve vincere l'exdella, il quale si ammalò di tumore nel 2014. Operato e tornato a giocare nel 2015 con il Latina. Adesso il cancro sarebbe tornato costringendo Danele ad appendere le scarpette al chiodo. "È si – scrive su fb l'ex- è arrivato il momento di dire addio a ciò che ho sempre desiderato,che ho sempre sognato e che ho sempre amato! La vita è un destino,la vita ha due strade ed io ne ho preso una quella della mia salute quella di stare bene per chi mi vuole bene per chi mi ama e per mia figlia,è un dispiacere lasciare ciò che ami dopo anni e anni di sacrificio ma ho una nuova battaglia da vincere e la vincerò", conclude. Forza, siamocon te!