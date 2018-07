Il deputato skipper Andrea Mura ha irritato i capigruppo M5s e i navigatori veri

agi

(Di martedì 24 luglio 2018) Il parlamentare del M5s, velista di professione, inaugura la figura deltestimonial. Solo una volta a Roma durante la settimana e, per il resto del tempo, "fa politica in barca" come ha ammesso in una lunga intervista al quotidiano La Nuova Sardegna nella quale risponde al collega di FI Ugo Cappellacci che lo ha accusato di assenteismo. "L'attività politica non si svolge solo in Parlamento", si è giustificatoche poi ha precisato: "L'ho detto fin dall'inizio, anche in campagna elettorale, che il mio ruolo più che quello di parlamentare sarebbe stato quello di testimonial in difesa degli oceani. D'altronde ci sono un sacco di parlamentari che vanno alla Camera e passano il tempo a fare selfie in aula. Io no", sottolinea il-velista, "ho altro da ...