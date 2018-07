Il consumo di suolo e la necessità di educare non solo l’opinione pubblica

consumo di suolo - storie di resistenza dal bosco di Bologna al borgo di Montefiore : A Bologna, periferia ovest della città, stanno tagliando un bosco urbano per costruirci 1.300 nuovi alloggi, parcheggi, un nuovo plesso scolastico e strutture commerciali. La motivazione del Comune è quella di “bonificare” un’area selvatica passata negli anni ’70 dai militari al Demanio e da allora cresciuta liberamente. Il Comune prevede anche 20 ettari di parco (sui 47 ettari di bosco attuali) e userà i fondi derivati dalle compensazioni ...

Il consumo del suolo è una piaga d'Italia : Il consumo di suolo rimane una piaga importante del nostro Paese. L'obiettivo ambizioso è varare definitivamente una legge utile per azzerarlo al 2050. Una fotografia attuale della situazione la fornisce autorevolmente, come ogni anno, il Rapporto di Ispra – l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale del Ministero dell'Ambiente – sul consumo di suolo (dati 2017), contenente un'importante novità: i ...

consumo di suolo : l’Ispra fornisce dati - l’Italia non se ne cura : “Il Consumo di suolo nel 2017 continua a crescere in Italia e nell’ultimo anno le nuove coperture artificiali hanno riguardato altri 54 chilometri quadrati di territorio, ovvero, in media, circa 15 ettari al giorno. Una velocità di trasformazione di poco meno di 2 metri quadrati di suolo che, nell’ultimo periodo, sono stati irreversibilmente persi ogni secondo”. Presentato l’annuale Rapporto sul Consumo di suolo in Italia realizzato ...

Padova : Legambiente - maglia nera in Veneto per consumo del suolo : Padova, 18 lug. (AdnKronos) - E’ un consumo di suolo ad oltranza quello che in Italia continua ad aumentare anche nel 2017, nonostante la crisi economica. Lo certifica l’Ispra - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, nel suo rapporto annuale in cui evidenzia come il rallentame

consumo suolo - una P.Navona ogni 2 ore : 17,21 Il Consumo del Suolo in Italia aumenta. ogni secondo vengono coperti con cemento e asfalto 2 metri quadrati di territorio,come fosse costruita una Piazza Navona ogni due ore.Il Consumo aumenta nel Nord-Est e invade le aree protette, tanto che il ministro dell'Ambiente,Costa,pensa a una"legge partendo dal buon lavoro della scorsa legislatura". D'altronde la superficie naturale si è ridotta nel 2017 di 52 km quadrati,con un costo di 2 mld ...

Presentazione del Rapporto consumo di Suolo in Italia 2018 : Si è tenuto oggi, martedì 17 luglio 2017, a Palazzo Montecitorio la Presentazione dell’edizione 2018 del Rapporto sul Consumo di Suolo in Italia realizzato dall’ISPRA e dal Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente. Il Rapporto restituisce una fotografia completa e aggiornata del territorio e fornisce una valutazione delle dinamiche di cambiamento della copertura del Suolo e della crescita urbana, anche a livello locale, e ...

Ambiente - Ministro Costa : serve una nuova legge contro consumo e spreco di suolo : “serve una nuova legge per difendere il suolo da consumo e dallo spreco che sono due cose complementari ma entrambe negative“: lo ha dichiarato il Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, in occasione della presentazione del rapporto dell’Ispra. Con questi ritmi “non ci possiamo più permettere di cementificare l’Italia. Il che non vuol dire che non si deve fare più niente ma andare a vedere tutto quello che nelle ...

consumo di suolo - la superficie naturale si è ridotta di ulteriori 52 km quadrati. Il “costo” per l’ambiente supera i 2 miliardi : Il Consumo di suolo in Italia è aumentato anche nel 2017 riducendo così la superficie naturale di ulteriori 52 chilometri quadrati. Per capire la vastità del fenomeno, basti pensare che è come se ogni due ore venisse costruita un’intera piazza Navona e come se ogni secondo venissero coperti con cemento o asfalto due metri quadrati di territorio. È quanto emerge dal Rapporto Ispra-Snpa sul “Consumo di suolo in Italia 2018” ...

Ambiente - WWF : il consumo di suolo è una malattia - per curarla serve una legge : “Il consumo del suolo è una malattia che debilita l’Italia e che, dopo aver cancellato buona parte della fascia costiera e reso irriconoscibili le aree interne, si sta ora propagando alle aree più pregiate del Paese, come evidenziano i dati ISPRA che assegnano la maglia nera del consumo del suolo nelle aree protette ai due parchi dei Monti Sibillini e del Gran Sasso-Monti della Laga, che più sono stati colpiti dal sisma del Centro Italia ...

consumo di suolo - in Italia una piazza Navona ogni due ore : Rapporto Ispra 2018: l'anno scorso la superficie naturale è stata coperta da 2 metri quadrati di cemento al secondo. A rischio anche le aree protette con un costo stimato oltre i due miliardi di euro all'anno

Cantieri in aree vincolate e a rischio dissesto : inarrestabile il consumo di suolo in Italia : E’ un consumo di suolo ad oltranza quello che in Italia continua ad aumentare anche nel 2017, nonostante la crisi economica. Tra nuove infrastrutture e Cantieri (che da soli coprono più di tremila ettari), si invadono aree protette e a pericolosità idrogeologica sconfinando anche all’interno di aree vincolate per la tutela del paesaggio – coste, fiumi, laghi, vulcani e montagne – soprattutto lungo la fascia costiera e i corpi idrici, dove ...

I costruttori verso il contenzioso con il Comune sul consumo di suolo : 'É paralisi' : Danni diffusi, disagi, 'contenziosi'. costruttori compatti e di traverso al Comune di Modena, che dopo aver dato via libera alla discussa variante Vaciglio-via Morane - ridotta rispetto alle ...

Giornata Mondiale contro la Desertificazione - il Ministro Costa : stop al consumo di suolo : “I cambiamenti climatici e la Desertificazione sono interconnessi e ci riguardano molto da vicino“, ha dichiarato oggi il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa in occasione della Giornata Mondiale contro la Desertificazione. Tra gli impegni presi dal neo Ministro come priorità di governo, “portare avanti il disegno di legge sullo stop al consumo di suolo e quello per la gestione pubblica e sostenibile ...