Il consumo di carne | gli effetti sull' ambiente

Salute : il consumo elevato di carne rossa aumenta il rischio endometriosi : Secondo una ricerca condotta dal Fred Hutchinson Cancer Research Center, pubblicato sull’American Journal of Obstetrics and Gynecology, un elevato consumo di carne rossa potrebbe aumenta re il rischio di endometriosi , che in Italia interessa circa tre milioni di donne: la patologia si manifesta con dolore pelvico, mestruazioni dolorose, disturbi gastrointestinali o urinari durante il ciclo e riduzione della fertilità. I ricercatori hanno ...

Torna il massacro di cani e gatti al festival di Yulin - mentre in Sudcorea un tribunale ne vieta il consumo di carne : Terrore e crudeltà. Ormai sono queste le parole che si associano quando si pensa al festival di Yulin che anche quest’anno arriva puntuale con il solstizio d’estate e toglie la vita in maniera crudele a migliaia di cani (ma anche gatti ) che diventano l’alimento centrale di questa manifestazione. Da anni l’opinione pubblica internazionale protesta p...

In crescita gli Italiani che riducono il consumo di carne : nascono i Meatless Lovers : Mantenersi in buona salute attraverso una corretta alimentazione che non escluda nulla. E’ questo il credo dei cosiddetti “Meatless Lovers”, una numerosa e variegata categoria di Italiani che riduce sostanzialmente l’uso della carne aumentando il consumo di prodotti vegetariani per stare meglio (75%) e sperimentare con gusto (52%). Stile di vita più seguito dalle donne (72%), ma che comunque ha anche una solida base di uomini (28%) che ...