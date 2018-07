Il Cdm approva il Milleproroghe e Israele abbatte un jet siriano

Approvato Decreto Dignità dal Cdm : aumento indennità licenziamenti - fisco - gioco d'azzardo : Il Consiglio dei Ministri presieduto da Giuseppe Conte ha Approvato il Decreto Dignita'. Non è ancora pienamente definito il redditometro, nulla invece per quanto riguarda la flat tax e l’abolizione dello spesometro, con unica eccezione sull'inerente invio del terzo trimestre spostato al 28 febbraio 2019. Il Decreto è composto da 4 titoli e 11 articoli. Capitoli interessanti quelli relativi a lavoro, materia fiscale e gioco d'azzardo . Lavoro: ...

