Il carburante del futuro potrebbe essere l’ammoniaca

Si è dimesso il primo ministro di Haiti - a causa delle proteste contro l’aumento del prezzo del carburante : Sabato il primo ministro di Haiti, Jack Lafontant, si è dimesso dal suo incarico, poco prima che il Parlamento Haitiano votasse una mozione di sfiducia contro di lui. Lafontant era criticato dall’inizio di luglio, quando aveva appoggiato un piano accordato The post Si è dimesso il primo ministro di Haiti, a causa delle proteste contro l’aumento del prezzo del carburante appeared first on Il Post.

La voce della Politica Richieste erogazione carburante agricolo agevolato 2018 : Si procede all'ulteriore erogazione del 50% del carburante agricolo agevolato concesso per il 2018 e da impiegare per lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e ...

Quattro persone sono morte nelle proteste ad Haiti contro l’aumento del prezzo del carburante : Quattro persone sono morte negli scontri e nelle proteste organizzate ad Haiti contro la decisione del presidente Jovenel Moise di aumentare il prezzo del carburante. Le proteste, che vanno avanti da tre giorni, chiedono le dimissioni del presidente Moise; in alcuni The post Quattro persone sono morte nelle proteste ad Haiti contro l’aumento del prezzo del carburante appeared first on Il Post.

Scheda carburante - pronto il rinvio dell'obbligo di fatturazione elettronica : L'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti per motori a trazione e per le forniture di beni e servizi nell'ambito della filiera dei sub appalti della Pa, che sarebbe dovuto scattare...

Si scaldano i motori del futuro : gli studenti italiani ai nastri di partenza della Shell Eco-marathon per battere il record del minor consumo di carburante : Gli studenti italiani, dopo gli ottimi risultati del 2017, si apprestano a tornare protagonisti della Shell Eco-marathon Europe. La 34° edizione della competizione, nell’ambito del festival “Make the Future Live”, si terrà al Queen Elizabeth Olympic Park di Londra dal 05 all’08 luglio. Da ben 33 anni, la Shell Eco-marathon incoraggia i giovani delle scuole superiori e delle università di tutto il mondo ad ideare e costruire veicoli ad alta ...

Estrarre CO2 dall'atmosfera per farne carburante è più economico del previsto : SCIENZA SpazioSaluteEnergiaScienze AMBIENTE NaturaEcologiaAnimali TECNOLOGIA Digital lifeTecno-prodottiInnovazioneMotoriArchitettura CULTURA ArteMisteroStoriaCuriosità COMPORTAMENTO PsicologiaScuola e ...

Auto fuori strada tra Loseto e Adelfia : carburante disperso sull'asfalto. Interrotta la circolazione : Incidente questo pomeriggio sulla via che collega Adelfia a Loseto, per cause in via di accertamento un'Auto è finita fuori strada proprio nel tratto in cui si restringe. Al momento non si conoscono ...

Rubavano carburante dai mezzi della Rap : cinque arresti a Palermo : cinque dipendenti della Rap, la societa' di igiene ambientale del Comune di Palermo, sono stati sorpresi a rubare carburante da alcuni mezzi in servizio presso la discarica di Bellolampo, dai ...

Codacons - in Italia tasse troppo alte per il costo del carburante : Teleborsa, - L'Italia sempre ai primi posti nella classifica Ue col più alto costo dei prezzi del carburante, il secondo paese in Europa dove il gasolio è più caro . Lo denuncia il Codacons , ...