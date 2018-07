Il Barcellona presenta il nuovo calciatore Malcom FOTO ...

Migranti - Colau (sindaca di Barcellona) : “La Lega non rappresenta l’Italia. L’unica crisi che c’è è quella dei valori” : “Salvini non rappresenta l’Italia. Non esiste nessuna crisi dei Migranti, esiste solo una crisi di valori. È l’Europa che sta naufragando nel Mediterraneo perché non sta rispettando i suoi principi fondatori”. Ada Colau, sindaca di Barcellona, è in visita a Bologna dove ha partecipato alla manifestazione in Piazza Nettuno indetta dai collettivi per la Giornata internazionale del rifugiato. “Mi vergogno, come cittadina della Spagna e dell’Europa, ...