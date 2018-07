Il 28 luglio a Parco Schuster spazio al teatro con la Dreamers Company

Rome Celtic Festival : 11 luglio Parco Schuster - il più grande evento celtico della Capitale : Roma – L’11 luglio a Parco Schuster sbarca il suggestivo e intramontabile fascino della musica Celtica in un Festival, The Rome Celtic Festival – Here comes the Dubliners, che vedrà sul palco la band leggenda della scena folk mondiale e della musica irlandese: i “Dublin Legends” insieme agli “Hurry up”, i “LyraDanz”, i “Mortimer McGrave” e i ragazzi della “ROIS Rome Irish Scottish Dance School”. Dopo tanti anni passati on the road, ...