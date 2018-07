I Promessi Sposi parlano sardo | merito di un agricoltore di Sassari

Kitty Spencer testimonial di Dolce&Gabbana : la nipote di Lady D come Lucia dei Promessi Sposi : Dal momento della sua apparizione al royal wedding di Harry e Meghan si era capito che Kitty Spencer , bionda nipote di Lady Diana, sarebbe diventata una beniamina del mondo della moda. E l'impressione era così giusta che qualche mese dopo eccola su quel ramo del Lago di Como nelle manzoniane vesti di Lucia , firmate, per l'occasione, nientemeno che Dolce&Gabbana . ...

Antonio festeggia i 100 anni. Il segreto? I Promessi Sposi... : Ex poliziotto, legge 'I Promessi sposi' decine di volte l'anno. 'Non mi sono neanche accorto di aver raggiunto quest'età'

Chi sono I Promessi Sposi : Roberta Giarrusso e Riccardo Di Pasquale - concorrenti di «Pechino Express 7» - : Mi piace l'avventura, sono competitiva da ex sportiva , pallavolista, ho sempre fatto sport di squadra. Mi piace partire tutti assieme, le sfide e amo vincere. Riccardo : per mettermi in gioco. Lavoro ...

Magnini e Palmas - Promessi Sposi (in spiaggia) : Nella vita prima o poi c’è sempre un bouquet. Sognato, realizzato, annunciato. Di fiori bianchi, da matrimonio in grande stile. Filippo Magnini sposa Giorgia Palmas. Sulla spiaggia, in Sardegna, a casa di lei, cagliaritana doc. E’ una promessa pubblica, quella di Magnini, fatta al settimanale Chi in un momento particolarmente delicato. L’ex nuotatore travolto dall’onda cattiva del doping sta nuotando per venire a galla ed evitare gli otto anni ...