: I Parabeni sono cancerogeni sì o no? - - evyna : I Parabeni sono cancerogeni sì o no? - - AmazzoneFuriosa : @astaccatolisa Attenzione, sui parabeni come interferenti endocrini ci sono molti altri studi che in questo articol… - astaccatolisa : I parabeni sono cancerogeni? | AIRC | AIRC -

(Di martedì 24 luglio 2018) Da anni si discute sulla pericolosità o meno dei. Stiamo parlando dei conservanti più utilizzati principalmente nella cosmesi per le loro proprietà antifungine e antibatteriche. L’allarme è nato nel 2004 quando uno studio britannico trovò traccia dinelle cellule prelevate da tumori mammari in un piccolo gruppo di sole 20 donne, senza utilizzare neanche un gruppo di controllo. Un dato esiguo che ha però creato allarmismo anche se successivamente, gli studi condotti sulla stessa linea di pensiero non abbiano potuto replicare i dati. Lo stesso gruppo di ricerca iniziale ha però continuato negli anni a pubblicare ricerche suicon dati di qualità contestabile, finendo per sostenere che questi siano pericolosi. La Food and Drug Administration (FDA) e il Comitato scientifico per la sicurezza dei consumatori dell’Unione europea (CSSC) hanno dichiarato ...