I-Pace il nuovo SUV di Jaguar è totalmente elettrico

Ministro Tria conferma : "Reddito di cittadinanza si farà. Pace fiscale non sarà nuovo condono" : La crescita dell'economia per l'anno in corso potrà essere non lontana da quella programmata anche se il quadro internazionale fa presagire un rallentamento. A parlare è il Ministro dell'economia Giovanni Tria nel corso di un'audizione dinanzi alla Commissione fionanze del Senato.

Nuovo teaser di House of Cards 6 - Robin Wright festeggia il 4 luglio senza Kevin SPacey (video) : Il Nuovo teaser di House of Cards 6 profuma di libertà per Claire Underwood. Per augurare agli americani un buon 4 luglio, Netflix ha rilasciato una brevissima clip in cui il personaggio di Robin Wright festeggia la sua indipendenza da Frank Underwood/Kevin Spacey. Dopo aver svelato le prime foto della sesta e ultima stagione, il colosso di streaming continua la campagna pubblicitaria di una delle sue serie di punta, focalizzandosi su Claire. ...

Mafia : legale Contrada annuncia nuovo ricorso a Corte europea ‘A 87 anni sia lasciato in Pace’ : Palermo, 4 lug. (AdnKronos) – La difesa di Bruno Contrada, l’ex 007 che nei giorni scorsi ha subito una nuova perquisizione senza essere indagato, ha annunciato un nuovo ricorso davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo “per denunciare l’illegittimità, sul piano convenzionale, di una normativa come quella italiana, che consenta alla pubblica autorità di sottoporre indiscriminatamente ad atti invasivi, ...

Kevin SPacey di nuovo sotto indagine : altre tre accuse per molestie - : Dopo le nuove incriminazioni a carico di Harvey Weinstein, anche l'attore è tornanto al centro della polemica per presunti reati a sfondo sessuale

RAMpage è il nuovo malware plenipotenziario caPace di “vivere” in qualsiasi RAM post 2012 : RAMpage sfrutta la RAM dei dispositivi e sostanzialmente può vivere in qualsiasi blocco rilasciato post 2012: che sia LPDDR2, 3 o 4, fa lo stesso L'articolo RAMpage è il nuovo malware plenipotenziario capace di “vivere” in qualsiasi RAM post 2012 proviene da TuttoAndroid.

Spazio : SPaceflight e Virgin Orbit - nuovo contratto per una futura missione congiunta : La moderna esplorazione spaziale vede un legame sempre più stretto tra pubblico e privato, con accordi specifici che a partire dal settore commerciale si stanno progressivamente estendendo a quello tecnico-scientifico. Al tempo stesso, si rinsalda la rete dei principali protagonisti dello Spazio privato. È il caso ad esempio delle aziende spaziali Spaceflight e Virgin Orbit, che hanno firmato un nuovo contratto per una futura missione ...

NON C'E' Pace PER IL GRANO DURO SICILIANO : NUOVO ALLARME DELLA CONFAGRICOLTURA SICILIANA. : NON C'E' PACE PER IL GRANO DURO SICILIANO: NUOVO ALLARME DELLA CONFAGRICOLTURA SICILIANA. "Un settore fondamentale per l'economia agricola DELLA Sicilia, specialmente delle aree interne, rischia di subire un NUOVO contraccolpo economico, l'ennesimo nell'arco degli ultimi tre anni. Ci riferiamo alla cerealicoltura ed in ...

Non c’è Pace per il grano duro siciliano : nuovo allarme di Confagricoltura : “Un settore fondamentale per l’economia agricola della Sicilia, specialmente delle aree interne, rischia di subire un nuovo contraccolpo economico, l’ennesimo nell’arco degli ultimi tre anni. Ci riferiamo alla cerealicoltura ed in particolare al grano duro che a causa dei ripetuti fenomeni temporaleschi di quest’inizio giugno rischia di perdere una consistente quota di produzione in quanto non più rispondente ai parametri commerciali”. E’ ...

Dopo la Pace - mercati di nuovo in allarme : Salvini torna sulla Fornero - lo spread su a 237 : Secondo diversi analisti e trader, alla base delle turbolenze sui mercati finanziari registrate di recente, ci sarebbero le dichiarazioni del ministro dell'interno Matteo Salvini sulla riforma Fornero e la nomina dei parlamentari euroscettici Claudio Borghi e Alberto Bagnai alle commissioni Bilancio della Camerea e Finanze del Senato. Mentre il discorso del ministro dell'economia Giovanni Tria aveva gettato acqua sul fuoco, [VIDEO]riuscendo a ...

Vita nello spazio : Axiom sPace - il nuovo avamposto commerciale : Stando a quanto riportato dall’amministrazione Trump negli ultimi tempi, la Stazione Spaziale Internazionale continuerà ricevere fondi solo fino al 2024. La fine del programma internazionale riguarda la decisione da parte del governo americano di concentrare i finanziamenti su altri tipi di missioni, attraverso l’avvio di partnership tra pubblico e privato. Ma cosa ne sarà dopo? Una valida risposta – riporta Global Science – potrebbe ...

Kevin SPacey - il ritorno dopo lo scandalo : a luglio il nuovo film - : L'attore americano, travolto lo scorso autunno da accuse di molestie sessuali e perciò estromesso dall'ultima stagione di "House of Cards", recita in "Billionaire Boys Club", in uscita negli Stati ...

343 Industries : Halo Infinite è un progetto ambizioso - per questo motivo sarà costruito sul nuovo motore grafico SlipsPace : Lo studio responsabile di Halo Infinite, 343 Industries, ha rivelato che il prossimo titolo della serie è talmente ambizioso che dovrà essere necessariamente costruito su un nuovissimo motore di gioco.Il sequel di Halo 5 è stato annunciato durante la conferenza E3 2018 di Microsoft e, in questa occasione, la compagnia ha confermato che l'atteso titolo sarebbe stato alimentato dal nuovo motore Slipspace.Detto questo, i fan hanno espresso ...

House of Cards - Robin Wright sarà il nuovo Presidente - dopo lo scandalo molestie sessuali e il licenziamento di Kevin SPacey : Show must go on. La legge cinica del mondo dello spettacolo. dopo le accuse di molestie sessuali che hanno travolto Kevin Spacey, l'attore è stato licenziato dalla serie cult degli ultimi anni, House ...

Jaguar E-Pace - In arrivo un nuovo motore e tecnologie inedite : La Jaguar aggiorna la gamma della E-Pace introducendo un nuovo motore 2.0 benzina e nuove tecnologie. La Suv media della Casa britannica sarà infatti disponibile per la priam volta con un assetto adattivo e con il sistema Smart Settings che, sfruttando l'intelligenza artificiale, sarà in grado di imparare le abitudini del guidatore così da proporre un'esperienza di guida più confortevole e coinvolgente.nuovo entry level. La gamma di motori ...