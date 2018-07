“I capelli ricresceranno” L’amato volto di UeD e il dramma del tumore Parole choc che

caffeinamagazine

: Non so cosa pensare di questo taglio, cioè sono contenta perché non sopportavo i capelli lunghi ma cosi sono TROPPO… - fefxdoe : Non so cosa pensare di questo taglio, cioè sono contenta perché non sopportavo i capelli lunghi ma cosi sono TROPPO… - cieloversote : @ilovemyidolsx Tranquilla passerà. L’importante è guarire. I capelli a poco a poco ricresceranno. Anch’io li ho per… - irenestorti1 : @ilovemyidolsx Ti dico quanto mia sorella mi disse me aolo pochi mesi fa : 'tu non sei i tuoi capelli' Quindi tag… -

(Di martedì 24 luglio 2018) Era il 2013, lei – che è unmolto amato della televisione italiana – si è sottoposta all’agoaspirato e ha scoperto di avere un cancro alla tiroide. Sono le cose che ti cambiano la vita per sempre. Che ti tolgono il fiato. Che ti rendono impotente. Per Valentina Vignali, ex corteggiatrice di Uomini e donne, fu un colpo al cuore: non se lo aspettava. Ma, coraggiosa, ha fatto l’unica cosa che si poteva fare: ha iniziato a lottare. Perché, se molli, la malattia ha la meglio. Dopo due anni di combattimento agguerrito, la Vignali ha finalmente sconfitto ilma resta sempre all’erta perché coi tumori non si scherza. Sono brutte bestie, i tumori. La cestista, superato il problema, è tornata a sorridere. Ma qualche ora fa è tornata sulla vicendaper rispondere ai fan che, tramite Instagram, le hanno fatto delle domande sulla malattia. Come tanti vip, anche la fidanzata di ...