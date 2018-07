motorinolimits

: Una nuova sfida è già in campo! Siamo il nuovo Main Global Partner della @OfficialASRoma, fino al 2021. Forza Roma!… - Hyundai_Italia : Una nuova sfida è già in campo! Siamo il nuovo Main Global Partner della @OfficialASRoma, fino al 2021. Forza Roma!… - BarbaraPremoli : Hyundai nuovo Global Main Partner dell’AS Roma - MotoriNoLimits : Hyundai nuovo Global Main Partner dell’AS Roma -

(Di martedì 24 luglio 2018)Motor Company ha annunciato unaship pluriennale con l’AS. In qualità didella società giallorossa, il logosarà presente come back sponsor sulle maglie dellain tutte le competizioni nazionali, a partire dalla prossima stagione e fino al 2021.Italia sarà inoltre Official Car… L'articoloMotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.