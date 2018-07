Hyundai diventa il nuovo Global Main Partner dell’AS Roma

Roma : Hyundai diventa Global Automotive Partner [FOTO] : AS Roma e Hyundai Motors annunciano una nuova Partnership pluriennale. L’azienda sudcoreana diventa Global Automotive Partner del Club e sarà il primo marchio a comparire sul retro delle maglie dei giallorossi in occasione di tutte le competizioni nazionali fino al 2021. È la prima volta che Hyundai stabilisce una Partnership nel mercato calcistico italiano. Il brand lavorerà a stretto contatto con l’AS Roma per creare una serie di ...