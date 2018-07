HMD Global pubblica i sorgenti del kernel di Nokia 5 1

Anche HMD Global sembrerebbe al lavoro su un Nokia con Snapdragon 710 : Dopo Google, Anche HMD Global sembrerebbe essere al lavoro per la produzione di un nuovo smartphone di fascia medio alta col SoC Qualcomm Snapdragon 710. L'articolo Anche HMD Global sembrerebbe al lavoro su un Nokia con Snapdragon 710 proviene da TuttoAndroid.

HMD Global conferma che tutti gli smartphone Nokia saranno aggiornati ad Android P : HMD Global ha confermato che Android P è in arrivo su tutti gli smartphone Nokia, da Nokia 1 fino a Nokia 8 Sirocco, inclusi i nuovi Nokia 2.1, Nokia 3.1 e Nokia 5.1. L'azienda ha confermato che anche Nokia 2, Nokia 1 e il nuovo Nokia 2.1, quest'ultimi due con Android GO, riceveranno l'aggiornamento e beneficeranno di tutti i vantaggi del sistema operativo Android P. L'articolo HMD Global conferma che tutti gli smartphone Nokia saranno ...

HMD Global presenta Nokia 2.1 - Nokia 3.1 e Nokia 5.1 : grandi passi in avanti rispetto al passato : Durante un evento che si è tenuto a Mosca, HMD Global ha deciso di presentare tre nuovi smartphone: Nokia 2.1, Nokia 3.1 e Nokia 5.1. Eccoli a voi! L'articolo HMD Global presenta Nokia 2.1, Nokia 3.1 e Nokia 5.1: grandi passi in avanti rispetto al passato proviene da TuttoAndroid.

Cosa mostrerà HMD Global questa sera all'evento in Russia? : I prossimi smartphone Nokia? Svelati al livestream HMD Global permette ai fan di seguire l'evento di Mosca in tutto il mondo via livestream, sia su Facebook che su YouTube. Se non volete perdervi i ...

HMD Global attira altri investitori e vale 1 miliardo di dollari. Esulta Nokia : HMD Global cresce, stipa altri 100 milioni di dollari sotto il materasso e di conseguenza permette a Nokia di correre dietro i suoi progetti con maggiore tranquillità L'articolo HMD Global attira altri investitori e vale 1 miliardo di dollari. Esulta Nokia proviene da TuttoAndroid.