Héctor Herrera nel mirino dell' Inter | un' affare da 20 milioni di euro RUMORS

Hector Herrera alla Roma?/ Ultime notizie : due opzioni per i giallorossi - la clausola è di 40 milioni : Il nome di Hector Herrera viene accostato anche alla Roma in questa sessione di calciomercato: il club giallorosso deve prima piazzare Gonalons oppure aspettare la scadenza nel 2019(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 15:28:00 GMT)

Hector Herrera alla Roma? / Calciomercato : se non arriva ora sarà a Trigoria tra un anno a parametro zero : Hector Herrera alla Roma? Calciomercato: se il centrocampista del Porto non arriva ora sarà a Trigoria tra un anno a parametro zero. Ha già deciso di non rinnovare il contratto in scadenza.(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 21:37:00 GMT)