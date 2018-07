Hai perso la valigia in aeroporto? L’intelligenza artificiale ti aiuta a ritrovarla

THailandia - i ragazzi in ospedale : «Hanno perso due chili a testa - ora chiedono solo cioccolata» : I 12 ragazzi thailandesi estratti dalla grotta Tham Luang con il loro allenatore dopo 18 giorni hanno perso circa due chili di peso durante la loro odissea

THailandia - tutto pronto per il recupero delle ultime cinque persone : Teleborsa, - Potrebbe concludersi oggi 10 luglio il recupero delle ultime cinque persone , quattro ragazzi e l'allenatore, rimaste intrappolate nella grotta di Tham Luang, in Thailandia. A meno di ...

THailandia - tutto pronto per il recupero delle ultime cinque persone : Potrebbe concludersi oggi 10 luglio il recupero delle ultime cinque persone, quattro ragazzi e l'allenatore, rimaste intrappolate nella grotta di Tham Luang, in Thailandia. A meno di imprevisti, tutte ...

THailandia - riprende la missione di salvataggio : oggi il recupero delle ultime 5 persone - aggiornamenti LIVE [GALLERY] : 1/23 AFP/LaPresse ...

Quattro persone sono morte nelle proteste ad Haiti contro l’aumento del prezzo del carburante : Quattro persone sono morte negli scontri e nelle proteste organizzate ad Haiti contro la decisione del presidente Jovenel Moise di aumentare il prezzo del carburante. Le proteste, che vanno avanti da tre giorni, chiedono le dimissioni del presidente Moise; in alcuni The post Quattro persone sono morte nelle proteste ad Haiti contro l’aumento del prezzo del carburante appeared first on Il Post.

THailandia - salvi 4 ragazzi. All'appello mancano altre 9 persone | : Il ministro dell'Interno: "Sono tutti in buone condizioni di salute". Nella grotta di Tham Luang ci sono ancora 8 giovani e il loro allenatore. Il percorso che porta alla salvezza è lungo 4 chilometri ...

I 5 tipi di persone che Hai di sicuro tra i contatti Facebook - e non lo sai - - Facebook - : Mercoledì 27 Giugno 2018, "Come sarebbe a dire?!!!11!1 Vieni a Milano e NEMMENO MI AVVISI?!?!!!123" L'essenza di questa mitologica figura è ben nota alla scienza: il puntualizzatore può stare anche in silenzio per anni, senza mai parlarti nè commentare nulla. Ma se un giorno dovessi postare un qualcosa che ne stuzzica l'interesse, verrà a puntualizzare ...

Pronti a morire per un caffè? In THailandia si viene chiusi in una bara per avere lo sconto (e diventare delle persone migliori) : Per molti italiani il caffè è una ragione di vita. Ma il Thailandia hanno addirittura deciso di sfidare la morte. A Bangkok ha aperto il Kid Mai Death Awareness Cafe, un bar che contro ogni superstizione incoraggia gli avventori a sdraiarsi in una bara per ottenere degli sconti. E c'è persino uno scheletro con cui accomodarsi sui divanetti, per non...

Diretta Uomini e donne : l'addio di Marco a Gemma 'Mi Hai perso' : Oggi pomeriggio alle 14.45 torna in onda una nuova puntata di Uomini e donne. Dopo il colpo di scena della scelta di Mariano Catanzaro, le telecamere, questa volta, si focalizzeranno sul trono classico. Per quanto riguarda la scelta di Sara, essa era prevista per oggi ma siccome ci sono stati dei rinvii, il programma è cambiato. A quanto pare, oggi 23 maggio andrà in onda il trono over! Scopriamo subito le anticipazioni ufficiali di ...

Nina Moric vs Luigi Favoloso : "Abbiamo perso un figlio"/ "Mi Hai dato il colpo finale" (Grande Fratello 2018) : Luigi Favoloso e Nina Moric, l'incontro al Grande Fratello 15: la modella croata parla della perdita del figlio che aspettava dal fidanzato. La scelta del gieffino.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 09:00:00 GMT)