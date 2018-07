Guai per Macron dopo il caso Benalla | mozione di sfiducia contro Governo

Juventus - quanto vale HiGuain a bilancio : a quanto cederlo per evitare minusvalenza : Gonzalo Higuain in uscita dalla Juventus? Le indiscrezioni di mercato non mancano in questo senso. L'articolo Juventus, quanto vale Higuain a bilancio: a quanto cederlo per evitare minusvalenza è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Juventus - HiGuain per Bonucci : c’è il piano sull’asse Torino-Milano : Higuain PER Bonucci- Leonardo Bonucci potrebbe riabbracciare i colori bianconeri dopo solamente un anno. Il difensore bianconero, come riportato ieri sera dai colleghi di “SportItalia“, sarebbe vicinissimo al ritorno alla Juventus. Una strategia di mercato sull’asse Milano-Torino, con protagonisti Bonucci e Higuain. Ora attenzione ai dettagli! Higuain IN ROSSONERO, STESSO STIPENDIO DI Bonucci Bonucci potrebbe ...

Bonucci - voglia di Juve : è la carta-Milan per HiGuain : Clamoroso sull'asse Milano-Torino: il difensore vuole tornare bianconero, così i rossoneri abbasserebbero le pretese sul cartellino del Pipita

Calciomercato Juve - il City ci prova per Pjanic : servono 100 milioni. HiGuain tra Chelsea e Milan : Juventus, il presente significa cessioni. Dopo aver completato diverse operazioni in entrata, i bianconeri sono concentrati per cercare si sfoltire la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. ...

Temptation Island : Guai per Ida e Riccardo! : Che cosa sta accadendo nel villaggio di Temptation Island? Si prospettano guai seri per Ida Platano e Riccardo Guarnieri. I due avrebbero infranto il regolamento del programma. Che cosa è successo? La verità! Ida Platano e Riccardo Guarnieri fanno parte delle sei coppie presenti nel cast della quinta edizione di Temptation Island. La loro storia d’amore travagliata è nata sotto ai riflettori del programma Uomini e Donne Over. La redazione ...

Milan su Gonzalo HiGuain - la prima mossa di Leonardo : telefona a Marotta per convincere la Juve : Nuova gestione, vecchi amori. Gonzalo Higuain sembrerebbe essere ancora l'obiettivo principale del nuovo Milan . Secondo quanto riporta La Repubblica , il dt rossonero Leonardo avrebbe già preso ...

Milan - il rilancio passa dall'attacco : Leonardo ci prova per HiGuain : Il prossimo responsabile dell'area tecnica prova a mettersi davanti al Chelsea, ma gli ostacoli non sono pochi. Morata in stand-by

Serve il colpo da Champions Tesoretto in casa per HiGuain : Franco Ordine Prima l'Uefa, poi il mercato. Sono i due dossier sul tavolo di Paolo Scaroni da qualche ora 27esimo presidente del Milan e per un po' di settimane ad del club appena passato sotto il ...

Il Milan si muove per HiGuain : nodo ingaggio - ma il Chelsea resta in pole : Il dossier «P» sarà il primo ad approdare sulla scrivania di Leonardo. P come punta, quella che serve al nuovo Milan per guadagnare posizioni nelle gerarchie attuali della Serie A e avviare quella ...

Calciomercato Milan - tentativo per HiGuain : I rossoneri sognano il grande colpo in avanti, ma servono 60 milioni per strapparlo alla Juve e per battere la concorrenza inglese

HiGuain al Milan? / Ultime notizie : contatto tra Leonardo e Beppe Marotta per l'attaccante della Juventus : Higuain al Milan? Ultime notizie: contatto tra il neo-dirigente rossonero Leonardo e Beppe Marotta perl'attaccante della Juventus. L'affare si può fare, nell'affare anche Leonardo Bonucci?(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 22:41:00 GMT)

Milan scatenato : Leonardo chiama Marotta per HiGuain - la situazione : Gonzalo Higuain potrebbe essere il prossimo attaccante del Milan, Leonardo subito attivissimo in chiave calciomercato, telefonata con Marotta Leonardo subito al lavoro per ridare lustro al suo Milan. Il neo dirigente rossonero si è subito rimboccato le maniche alla ricerca di un colpo davvero da urlo per la rosa di mister Gattuso. Si tratta di Gonzalo Higuain, centravanti super in uscita dalla Juventus dopo l’acquisto di CR7 e ...

Juve - niente tournée per HiGuain : niente tournée per Gonzalo Higuain. Come spiega La Gazzetta dello Sport , in questi giorni si sta allenando in vacanza, teoricamente dovrebbe tornare a lavorare con CR7 e gli altri reduci del Mondiale il 30 alla Continassa, sempre che il suo futuro non si decida ...

