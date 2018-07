Grosso ramo di pino si spezza e finisce su palo Telecom | disagi

Savona - crolla un Grosso ramo di pino in corso Tardy & Benech : Attimi di paura nel tardo pomeriggio odierno a Savona. Un grosso ramo di pino si è rotto cadendo sulla sede stradale. L'episodio è avvenuto in corso Tardy & Benech. Commenta su Facebook l'assessore ...

Mantova - cade Grosso ramo : 4 feriti : 20.50 Tragedia sfiorata nel giardino pubblico di Belfiore a Mantova. Un grosso ramo di pioppo si è staccato improvvisamente dal tronco e, precipitando da 20 metri, si è abbattuto su una decina di persone che stavano festeggiano un compleanno sedute a dei tavoli, colpendo in testa una donna e altre tre persone. La donna colpita alla testa, 45 anni è stata trasportata in eliambulanza in ospedale a Borgo Trento per trauma cranico, non sarebbe in ...

Paura a Firenze : un Grosso ramo cade su tre auto in sosta : Paura a Firenze, dove un grosso ramo di un platano è caduto sulle auto in sosta questa mattina in viale Amendola. Tre vetture sono state colpite, due delle quali hanno subito ingenti danni. Sul posto sono interventi agenti della polizia municipale, tecnici del Comune e vigili del fuoco. Nessuna persona è rimasta ferita. Il ramo si è staccato da un’altezza di circa quattro metri, è finito sull’insegna di un albergo e ha colpito le ...