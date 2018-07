Grillo vs Renzi Il confronto con Ian Bremmer su democrazia | Europa e populismo

Migliaia di follower sono spariti dagli account di Grillo e Renzi dopo la purga di Twitter : Gli account presi in esame corrispondono alle personalità politiche e attorno alla politica maggiormente rilevanti al momento e il dato preso in esame riguarda il bilancio dei follower in data 13 ...

Renzi attacca Grillo : «M5S è la vecchia destra» : All'Assemblea nazionale del Pd Matteo Renzi spiega perché si è fortemente opposto all'accordo di governo col Movimento 5 Stelle dopo le elezioni. 'Sono la vecchia destra, il Vaffa Day si è fermato a ...

Il modellino di Renzi - le bufale di Grillo : Palazzo - tutto il peggio della settimana : E poi Di Maio che cita Jerry Calà, la leghista che non legge da anni e la guerra ai Pearl Jam. Anche negli ultimi sette giorni la politica non ci ha risparmiato uscite pazzesche. Guardatele tutte e votate la vostra preferita

Vaccini - Grillo : decreto Lorenzin ha creato cicatrice profonda : Roma,, askanews, - Il Dl Lorenzin, ha aggiunto, "ha creato una cicatrice profonda creando una contrapposizione che non porta a nulla e a una grande confusione burocratica". Lo ha detto la ministra ...

Viccina - ministra Grillo : “Sono in attesa di un figlio e lo farò vaccinare. La legge Lorenzin sarà modificata da M5s-Lega” : Basterà l’autocertificazione per iscrivere i propri figli al prossimo anno scolastico 2018-19. Una dichiarazione sostitutiva delle vaccinazioni effettuate, da presentare alle scuole. Lo ha confermato la ministra della Salute Giulia Grillo, in conferenza stampa insieme al collega all’Istruzione Marco Bussetti, illustrando la circolare congiunta in merito all’obbligo vaccinale. Non sarà dunque necessario, come era previsto dalla precedente ...

Grillo : "Sono incinta - vaccinerò mio figlio : faremo una legge sull'obbligo". Burioni : "Ma legge Lorenzin funziona" : Basterà l'autocertificazione per entrare i bambini a scuola. La ministra annuncia l'iniziativa parlamentare per cancellare il decreto precedente

Rifiuti - Grillo loda differenziata a Roma : ironia e rabbia su Twitter : Virginia Raggi annuncia l'arrivo a Roma delle macchine elettriche aspira Rifiuti: "I risultati sono stati positivi: la capacità di raccolta di un singolo operatore è stata incrementata di tre volte. ...

VACCINI - SALVINI : “STO CON LA Grillo”/ Dopo Burioni attacca Lorenzin : “Vuole distrarre da caso Saviano” : VACCINI, Burioni contro SALVINI: il ministro dell'Interno ha definito "inutili" i dieci obbligatori, il medico sottolinea che la sua è "una bugia pericolosissima"(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 22:56:00 GMT)

Grillo si è "renzizzato" e se la prende con i gufi : Cambia governo, restano i "gufi". Ma stavolta a evocare quello che è diventato l'animale simbolo del renzismo e di Matteo Renzi stesso - quante volte l'ex premier si è scagliato contro chi sperava nel flop del suo governo? - è nientedimeno che Beppe Grillo.Basta leggere il post sul blog del Movimento 5 Stelle in cui il guru se la prende con chi ancora non ritiene possibile un governo composto da due anime così diverse come quella grillina e ...

Complimenti Renzi - Grillo e Berlusconi : il governo giallo-verde è tutta colpa vostra : ... sopratutto per fare più deficit di bilancio? Ecco: è quel che faranno Giovanni Tria e Paolo Savona, ministro dell'economia e dei rapporti con l'Europa del governo di Lega e Cinque Stelle. E colui ...

Giulia Grillo - chi è nuovo Ministro della Salute/ Medico M5s pro-vaccini ma contro ‘obbligatorietà‘ Lorenzin : Giulia Grillo, chi è il nuovo Ministro della Salute M5s: classe 1975, Medico legale, capogruppo alla Camera. Eletta per la prima volta nel 2012, si è battuta spesso contro la Lorenzin(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 10:11:00 GMT)