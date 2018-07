Grecia | sindaco | si temono oltre 100 morti

Grecia - sindaco : forse oltre 100 morti : 16.16 Si temono 100 morti nei devastanti roghi a nord di Atene. La stima arriva dal sindaco di Rafina, una delle zone più colpite, dove circa 1.500 abitazioni sono state distrutte e dove la popolazione si è riversata sulle spiagge per fuggire alle fiamme. Alcuni elicotteri si sono alzati in volo per verificare se ci sono persone da salvare lungo la costa. In un'intervista tv, Evangelos Bournos spiega di non aver ricevuto alcun ordine di ...

Grecia : sindaco - "oltre 60 morti per gli incendi"

TERREMOTO OGGI IN Grecia : SCOSSA M 5.5/ Ultime notizie - Peloponneso : sindaco Pylos "situazione tranquilla" : TERREMOTO OGGI in GRECIA: forte SCOSSA di magnitudo 5.5 della Scala Richter sulla costa occidentale del Peloponneso. Tanta paura ma nessun danno, le Ultime notizie.(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 09:52:00 GMT)

Grecia - il sindaco di Salonicco aggredito da militanti di estrema destra : “Un incubo” : Grecia, il sindaco di Salonicco aggredito da militanti di estrema destra: “Un incubo” Un gruppo di militanti di estrema destra ha aggredito il sindaco di Salonicco, la seconda città della Grecia, Yiannis Boutaris prendendolo a calci e a pugni al termine di una commemorazione pubblica. Il primo cittadino è considerato fra le figure più di […] L'articolo Grecia, il sindaco di Salonicco aggredito da militanti di estrema destra: “Un incubo” ...

