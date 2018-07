Grecia | roghi dolosi nella zona di Atene | almeno 100 morti | turisti in fuga

Incendi Grecia - centinaia di roghi e colonne di fumo nero : il video sopra ad Atene di un passeggero di un aereo di linea : Un passeggero di un volo di linea ha ripreso ciò che stava accadendo ieri sera, lunedì 23 luglio, sull’altopiano intorno ad Atene, in Grecia. Nel video, si vedono centinaia di roghi, alcuni dei quali si sono già diffusi in mezzo ai centri abitati. L’aereo stava atterrando all’aeroporto di Eleftherios Venizelos. L'articolo Incendi Grecia, centinaia di roghi e colonne di fumo nero: il video sopra ad Atene di un passeggero di un ...

Incendi in Grecia - testimone : tutti quei roghi “non sono un caso - è statisticamente impossibile” : Un testimone, Lefteris Stoukogeorgos, che al momento si trova nella regione di Rafina in Attica (Grecia), nei luoghi più colpiti dagli Incendi, ha dichiarato: “Quando è scoppiato l’Incendio, anzi, gli Incendi, c’era allerta meteo da giorni su condizioni favorevoli ai roghi. E’ statisticamente impossibile pensare che si siano sviluppati 50 roghi quasi contemporaneamente. Quando i vigili del fuoco erano impegnati nella zona ...

Incendi in Grecia : animali dispersi dopo i roghi - si cercano sui social : A seguito degli Incendi che stanno divampando in Grecia, sono numerosi gli animali dispersi: molti proprietari li stanno cercando sui social media, e tante persone hanno pubblicato le foto di quelli ritrovati ma di cui non si sa nulla, riporta “Keep talking Greece”. Sui social sono presenti liste di animali ancora dispersi e trovati, a volte corredate da foto e numeri di telefono. L'articolo Incendi in Grecia: animali dispersi dopo i ...

Incendi in Grecia - Tsipras : 3 giorni di lutto nazionale - sui roghi “nulla resterà senza risposta” : “Nulla resterà senza risposta” sulle cause degli Incendi in Grecia: lo ha dichiarato il premier Alexis Tsipras, in un discorso alla nazione. Il governo greco sospetta che i roghi siano di origine dolosa, dato che le fiamme sono divampate in luoghi diversi e distanti tra loro. “Ora è il momento dell’unità e della solidarietà, è il momento della mobilitazione e della lotta per salvare il salvabile“. Alcuni media greci ...

Roghi Grecia : 50 morti - arrivano soccorsi : 10.00 Sono in arrivo in Grecia soccorsi da Cipro e dalla Spagna dopo la richiesta di aiuto lanciata dal governo di Tsipras all'Ue per far fronte ai devastanti incendi in Attica. Lo annuncia su Twitter il commissario europeo agli aiuti umanitari, Stylianides,precisando che si tratta di una squadra di 64 pompieri e paramedici, due camion dei vigili del fuoco e due canadair. Continua intanto a salire il drammatico bilancio degli incendi: i morti ...

Grecia - Atene devastata dal fuoco Almeno 50 morti nei roghi : Continua a salire il drammatico bilancio degli incendi nelle zone boschive intorno ad Atene. I morti sono Almeno 50, oltre un centinaio i feriti. Il governo Tsipras chiede l'aiuto dell'Ue Segui su affaritaliani.it

