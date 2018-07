Grecia | oltre 60 morti negli incendi nell’Attica | turisti in fuga 

Grecia - Atene in fiamme : oltre 50 le vittime - news 24/7 : La Grecia e la città di Atene sono accerchiate dai roghi. In una villa sono stati ritrovati 26 corpi carbonizzati. Tutta l’Attica brucia mentre molti turisti sono stati evacuati via mare. La Grecia martoriata e distrutta dai roghi scoppiati nella mattinata di ieri: più di 50 le vittime Questo è il triste bilancio di una notte di fuoco in tutta la Grecia. Molte case sono rimaste distrutte dai roghi sviluppatisi ieri per tutta la giornata. Le ...