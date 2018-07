Grecia | morti abbracciati a pochi passi dal mare per sfuggire alle fiamme

Grecia : sindaco - "oltre 60 morti per gli incendi" : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Incendi in Grecia - Atene assediata dalle fiamme : 60 morti - migliaia in fuga : Sono almeno 60 le vittime dei devastanti Incendi che interessano in queste ore la zona a nordest di Atene. La conferma arriva dal sindaco di Rafina, Evangelos Bournous. La portavoce del...

Grecia - oltre 60 morti negli incendi nell’Attica - turisti in fuga : Gli incendi nelle grandi pinete attorno ad Atene non si fermano e le conseguenze sono sempre più tragiche. Sono oltre 60 finora i morti e più di 150 i feriti accertati nei roghi che stanno devastando l’Attica. Molte delle vittime sarebbero bambini, intrappolati nelle loro case. Si tratta di un bilancio ancora provvisorio, mentre le fiamme continua...

La Grecia brucia - Mati come Pompei. «Mamme e figli morti abbracciati» : Tragedia oltre l'immaginabile a Mati. Alcune persone hanno cercato di sfuggire alle fiamme correndo verso il mare, ma una scogliera li ha costretti a tornare indietro per cercare un'altra via...

Grecia in fiamme - più di 60 morti. Turisti in fuga verso il mare : Il fuoco mette in ginocchio la Grecia. Continua ad aggravarsi il bilancio delel vittime: secondo quanto riferito dal sindaco di Rafina, Evangelos Bournous, i morti sono più di 60. La situazione è drammatica: migliaia di abitanti dell"Attica orientale sono fuggiti sulle spiagge o sono saliti sulle imbarcazioni per sfuggire alle fiamme (guarda le foto).Il maggior numero dei morti si registra nella località Turistica di Mati, a circa 40 chilometri ...

Grecia - emergenza incendi ad Atene : migliaia in fuga - almeno 50 morti : Sono almeno 50 le vittime dei devastanti incendi che interessano in queste ore la zona a nordest di Atene. La conferma arriva dal dipartimento dei vigili del fuoco greco. La portavoce, Stavroula...

Incendi in Grecia : “Mati come Pompei - mamme e bimbi morti abbracciati” : Gli Incendi in Grecia stanno divampando fuori controllo: le immagini di Mati, la cittadina più colpita dai roghi, “ricordano lo scenario macabro di Pompei“: i soccorritori hanno trovato tra l’altro i corpi carbonizzati di due donne morte abbracciate ai loro bimbi, riporta la tv greca Skai. Alcune persone hanno cercato di sfuggire alle fiamme correndo verso il mare, ma una scogliera li ha costretti a tornare indietro per cercare ...

Emergenza incendi in Grecia : lo scorso anno 64 morti in Portogallo : Situazione critica in Grecia a causa degli incendi, che finora hanno causato la morte di 50 persone vicino Atene: una tragedia analoga è stata vissuta lo scorso anno in Portogallo, dove sono morte 64 persone e ne sono rimaste ferite 250, in uno dei più disastrosi incendi della storia del Paese. Le fiamme hanno devastato la regione centrale di Leiria per giorni, al culmine di un’ondata di caldo. Molte vittime sono morte intrappolate nelle ...

Grecia - incendi vicino ad Atene : decine di morti e più di 150 feriti | : Sale il bilancio delle vittime dei roghi divampati nei boschi di pini attorno alla capitale greca. Particolarmente colpite le zone di Penteli e Mati. Intanto le autorità hanno dichiarato lo stato di ...

Grecia - emergenza incendi ad Atene : migliaia in fuga - almeno 54 morti : Sono almeno 54 le vittime dei devastanti incendi che interessano in queste ore la zona a nordest di Atene: lo riporta l'emittente greca Skai sul proprio sito, che cita - tra gli altri - un membro...

