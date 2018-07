Grecia | incendi fanno almeno 20 morti

Grecia - incendi : 24 morti e 100 feriti : ANSA, - ATENE, 24 LUG - La guardia costiera greca rende noto che i corpi di tre donne e di un bambino sono stati trovati nei tratti di mare vicino agli incendi che infuriano nei pressi di Atene, ...

Grecia - incendi fuori controllo assediano Atene : almeno 24 morti e oltre 100 feriti - fuga verso le spiagge [FOTO e VIDEO] : 1/12 AFP/LaPresse ...

Grecia - vasto incendio vicino Atene : 20 morti e oltre 100 feriti - : Interessate diverse città a pochi chilometri dalla capitale, chiusa la principale autostrada che collega al Peloponneso. Dozzine di case distrutte, cittadini e turisti fuggono verso le spiagge per ...

Atene - emergenza incendi : in fuga dalla Grecia. Chiesto aiuto all'UE : Il cielo di Atene si è colorato di un inquietante color arancio plumbeo mentre migliaia di persone sono state costrette alla fuga: è il bilancio di 24 ore di fuoco, quello che divampa...

Grecia - Enorme incendio minaccia Atene : S ituazione critica in Grecia, dove la zona attorno alla capitale Atene è sotto scacco del fuoco ormai da ore: un incendio di proporzioni enormi, infatti, sta divorando l'area di una foresta di pini ...

Grecia : emergenza incendi Atene - migliaia in fuga : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Grecia : in fuga da incendi - 'Ue ci aiuti' : ANSA, - ATENE, 23 LUG - La Grecia chiede aiuto all'Unione Europea per spegnere i violenti incendi scoppiati nei dintorni di Atene. Numerose case sono state distrutte e si contano migliaia di persone ...

Incendi Grecia - situazione drammatica ad Atene : migliaia in fuga - si temono morti e dispersi. Chiesto l’aiuto dell’Unione Europea : 1/7 AFP/LaPresse ...

Grecia - emergenza incendi ad Atene. In migliaia in fuga - chiesto aiuto all'Ue : Atene - Il cielo di Atene si è colorato di un inquietante color arancio plumbeo mentre migliaia di persone sono state costrette alla fuga : è il bilancio di 24 ore di fuoco, quello che divampa in due ...

Grecia : in fuga da incendi - 'Ue ci aiuti' : ANSA, - ATENE, 23 LUG - La Grecia chiede aiuto all'Unione Europea per spegnere i violenti incendi scoppiati nei dintorni di Atene. Numerose case sono state distrutte e si contano migliaia di persone ...

Grecia : in fuga da incendi - 'Ue ci aiuti' : La Grecia chiede aiuto all'Unione Europea per spegnere i violenti incendi scoppiati nei dintorni di Atene. Numerose case sono state distrutte e si contano migliaia di persone in fuga dalle fiamme che ...

Grecia - incendi - migliaia in fuga : 21.24 La Grecia chiede aiuto all'Ue per spegnere i violenti incendi scoppiati nei dintorni di Atene. Numerose case sono andate distrutte e si contano migliaia di persone in fuga dalle fiamme che divampano in due foreste che lambiscono la capitale. Sei persone, secondo i vigili del fuoco, sono state ricoverate per ustioni. Tre ospedali della capitale sono in stato di allerta e si stanno attrezzando per ricevere, eventualmente, altre persone ...

Grecia - migliaia in fuga per gli incendi : 21.24 La Grecia chiede aiuto all'Ue per spegnere i violenti incendi scoppiati nei dintorni di Atene. Numerose case sono andate distrutte e si contano migliaia di persone in fuga dalle fiamme che divampano in due foreste che lambiscono la capitale. Sei persone, secondo i vigili del fuoco, sono state ricoverate per ustioni. Tre ospedali della capitale sono in stato di allerta e si stanno attrezzando per ricevere, eventualmente, altre persone ...