Grecia | emergenza incendi ad Atene | migliaia in fuga | almeno 50 morti

Emergenza incendi in Grecia : lo scorso anno 64 morti in Portogallo : Situazione critica in Grecia a causa degli incendi, che finora hanno causato la morte di 50 persone vicino Atene: una tragedia analoga è stata vissuta lo scorso anno in Portogallo, dove sono morte 64 persone e ne sono rimaste ferite 250, in uno dei più disastrosi incendi della storia del Paese. Le fiamme hanno devastato la regione centrale di Leiria per giorni, al culmine di un’ondata di caldo. Molte vittime sono morte intrappolate nelle ...

Incendi in Grecia - l'ultima grande emergenza nel 2007 - : Undici anni fa le vittime sono state 67, con la serie di roghi più devastante del Peloponneso. Ma da allora le fiamme, soprattutto in estate, sono divampate altre volte nel Paese, distruggendo ...

Grecia - emergenza incendi ad Atene. In migliaia in fuga - chiesto aiuto all'Ue : Atene - Il cielo di Atene si è colorato di un inquietante color arancio plumbeo mentre migliaia di persone sono state costrette alla fuga : è il bilancio di 24 ore di fuoco, quello che divampa in due ...

