Grecia devastata dal fuoco | almeno 60 morti e 150 feriti negli incendi nei dintorni di

Grecia devastata dal fuoco - almeno 50 morti e 150 feriti negli incendi nei dintorni di Atene : migliaia di persone in fuga : Grecia devastata dal fuoco, almeno 50 morti e 150 feriti negli incendi nei dintorni di Atene: migliaia di persone in fuga Grecia devastata dal fuoco, almeno 50 morti e 150 feriti negli incendi nei dintorni di Atene: migliaia di persone in fuga Continua a leggere L'articolo Grecia devastata dal fuoco, almeno 50 morti e 150 feriti negli incendi nei dintorni di Atene: migliaia di persone in fuga proviene da NewsGo.