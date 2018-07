Grecia | Atene assediata dalle fiamme | 50 morti e centinaia di feriti | migliaia di turisti

INCENDI IN Grecia - INFERNO DI FUOCO AD ATENE/ Video - 50 morti e 156 feriti : migliaia in fuga verso le spiagge : INCENDI in GRECIA , INFERNO di FUOCO ad ATENE : 50 morti e 156 feriti il bilancio provvisorio delle fiamme che stanno devastando le grandi pinete dell'Attica. migliaia in fuga sulle spiagge .(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 08:14:00 GMT)

Grecia in fiamme - paura ad Atene/ Video - migliaia di persone in fuga : non è attacco terroristico - ma... : Grecia in fiamme, paura ad Atene. Video: migliaia di persone in fuga dalle fiamme, turisti evacuati via mare e grande pericolo. Non si tratta però di un attacco terroristico, ma di...(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 00:06:00 GMT)