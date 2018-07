Grecia | 15 incendi simultanei | decine di morti

Gli incendi fanno strage in Grecia : ci sarebbero almeno 50 morti e 150 feriti : Gli incendi nelle grandi pinete attorno ad Atene fanno strage : sarebbero almeno 50 finora i morti accertati nei roghi che stanno devastando l'Attica, stando agli ultimi bilanci stilati dalla protezione civile e dalla Croce Rossa. Intanto le fiamme continuano a bruciare senza che i pompieri riescano a domarle. E nuovi incendi sono divampati nella notte in altre regioni della Grecia . Come alla periferia della cittadina di Xylokastro, nella zona di ...

