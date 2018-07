Governo | ok al decreto Milleproroghe Proroga della riforma delle Bcc di 180 giorni

Decreto milleproroghe - ok del Governo : da intercettazioni a credito cooperativo : Il Decreto milleproroghe estivo, arrivato sul tavolo del Consigli dei ministri alle ore 12 di oggi, con 24 ore di ritardo rispetto alle previsioni, è stato approvato dal Governo. All’ordine del giorno i contenuti del Decreto: dal rinvio della riforma delle intercettazioni all’Isee precompilato, dalla proroga del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale all’edilizia scolastica. Sono questi alcuni dei contenuti in una bozza di dl ...

Governo : approvati decreto Milleproroghe e slittamento riforma intercettazioni : Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto Milleproroghe e ha prorogato il termine per l'entrata in vigore della riforma delle intercettazioni. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe ...

Governo : approvati decreto Milleproroghe e slittamento riforma intercettazioni : Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto Milleproroghe e ha prorogato il termine per l'entrata in vigore della riforma delle intercettazioni. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi.

Decreto Dignità : un percorso accidentato. E' scontro tra Pd e Governo : Solo 670 emendamenti su un totale di 850 sono stati ritenuti ammissibili. Il Decreto Dignità ha iniziato il suo difficile percorso parlamentare con molte proposte di modifica presentate dall'...

Decreto dignità - perché quelle del Governo secondo me sono solo chiacchiere : La realtà esiste. E per il governo del “cambia e mento” i nodi vengono al pettine. Il fantomatico Decreto dignità voluto da Gigino Di Maio altro non è che il Decreto falsità. Emblematica la relazione del presidente dell’Inps, la quale sembrerebbe evidenziare tutte le omissioni del Ministro pentastellato. Oramai siamo alla farsa completa. Il Ministro del Lavoro Di Maio, che già di per sé sarebbe un ossimoro, non ha altra soluzione che ...

Dl Terremoto - Conte : "Governo è dalla loro parte"/ Decreto è legge - Salvini : "giustizia per terremotati" : Dl Terremoto, Conte: "Governo è dalla loro parte". Il Decreto è legge dopo l'ok alla Camera, il presidente della Camera sottolinea: "importante segnale di unità e attenzione a Centro Italia"(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 19:25:00 GMT)

Il piano del Governo : regolarizzare i migranti con un decreto flussi : Di «movimenti secondari» dei migranti, a Palazzo Chigi, fino a ieri non voleva sentir parlare nessuno: «È una priorità della Germania, non nostra». Nelle ultime ore, però, il destino di quei richiedenti asilo che sono già presenti sul territorio europeo e che, in attesa del riconoscimento dello status di rifugiato, per ragioni economiche si spostan...

Decreto terremoto - sit-in dei comitati : “Mancano nostre proposte - da nuovo Governo ci aspettavamo più concretezza” : “Prima delle elezioni, i rappresentanti dell’attuale governo erano molto critici, giustamente, con il vecchio esecutivo che in due anni ha fatto solo danni nel post-sisma del Centro Italia. Abbiamo cambiato governo, ora dobbiamo cambiare rotta”. Una delegazione dei comitati formati dai cittadini colpiti dal terremoto Centro Italia si è riunita questa mattina, martedì 17 luglio, in un sit-in davanti a Montecitorio. “La situazione è vecchia, ci ...

Decreto terremoto - alla Camera la discussione ma il Governo è assente : seduta sospesa. Alla ripresa le proteste di Pd e FI : La seduta Alla Camera, con all’ordine del giorno la discussione generale del Decreto legge sul terremoto, sarebbe dovuta cominciare alle 14 di lunedì 16 luglio. Il primo a dover prendere la parola, pronto tra le fila del centrodestra, era il deputato Simone Baldelli. Tuttavia i banchi del governo erano vuoti, così il vicepresidente del Pd, Ettore Rosato, è stato costretto a sospendere i lavori. La discussione è ripresa qualche minuto più ...

Camera - il Governo non è in aula : slitta il decreto terremoto : governo assente in aula alla Camera all'inizio della seduta dell'assemblea che ha all'ordine del giorno la discussione generale del decreto legge sul terremoto, già approvato dal Senato. La seduta è ...

Decreto Dignità - il perché dello scontro tra Governo e Boeri : Accuse reciproche tra i ministri di Lega e 5 Stelle e il presidente dell'Inps. Alla base di tutto, le stime sugli effetti dei provvedimenti sul lavoro

Decreto dignità - scoppia il caso Boeri «Dal Governo negazionismo economico» : La delusione per le parole del ministro del Tesoro: «Da lui proprio non me lo aspettavo». La difesa delle stime contestate: «Anche la Ragioneria le ha fatte sue».

Decreto dignità : giallo posti di lavoro persi. Scontro Boeri-Governo : 'Il ministro dello Sviluppo economico e del lavoro, Luigi Di Maio non ha mai accusato né il ministero dell'Economia e delle Finanze né la Ragioneria Generale dello Stato di alcun intervento nella ...

Decreto dignità - Boeri replica a Salvini e Di Maio : “Attacco senza precedenti - da Governo negazionismo economico” : Il presidente dell'Inps Tito Boeri risponde a Matteo Salvini, Luigi Di Maio e a tutto il governo sulla questione del Decreto dignità: "Le dichiarazioni rivolgono un attacco senza precedenti alla credibilità di due istituzioni nevralgiche per la tenuta dei conti pubblici". Boeri parla di "negazionismo economico" e assicura che "i dati non si fanno intimidire".Continua a leggere