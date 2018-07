Governo | i contenuti del decreto ‘milleproroghe’

meteoweb.eu

: @lucatelese Per difendere qualcosa bisogna conoscerne i contenuti. 2 mesi di governo hanno ampiamente dimostrato ch… - dangdaide : @lucatelese Per difendere qualcosa bisogna conoscerne i contenuti. 2 mesi di governo hanno ampiamente dimostrato ch… - brindisitime : TAP: D’ATTIS “SI TORNI AI CONTENUTI, GOVERNO RIFERISCA IN PARLAMENTO” - CarloBi85609759 : RT @GiuseppePalma78: #Boeri si deve dimettere. Le ragioni in questo mio articolo su @abruzzoweb, ripreso da un mio precedente pezzo su @sc… -

(Di martedì 24 luglio 2018) Roma, 24 lug. (AdnKronos) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giuseppe Conte, ha approvato unlegge, il cosiddetto ‘milleproroghe’, che introduce disposizioni urgenti per la proroga di alcuni termini previsti da disposizioni legislative. Ilinterviene, tra l’altro, in questi ambiti. Enti territoriali. Si confermano per tutto il 2018 le disposizioni concernenti le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio a favore delle Province e delle Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario, nonché i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione, corrisposti dal ministero dell’Interno. Inoltre, in attesa di una compiuta revisione della legge Delrio, si proroga al 31 ottobre 2018 il mandato dei presidenti di provincia e dei Consigli provinciali in scadenza entro quella data e si anticipa, allo ...