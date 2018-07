Governo | i contenuti del decreto ‘milleproroghe’ 2

Governo : i contenuti del decreto ‘milleproroghe’ (3) : (AdnKronos) – Infrastrutture. Si prevede la proroga al 31 dicembre 2019 del termine entro cui il Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe) deve individuare le modalità di impiego delle economie derivanti dai finanziamenti dei programmi di edilizia scolastica. Istruzione e università Per consentire il regolare avvio dell’anno scolastico 2018/2019 nel sistema della formazione italiana nel mondo, assicurando la ...

Governo : i contenuti del decreto ‘milleproroghe’ (4) : (AdnKronos) – Salute Si consente, anche per l’anno 2018, l’utilizzo delle risorse finanziarie, a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale, accantonate per le quote premiali da destinare alle regioni virtuose, secondo la proposta di riparto delle risorse finanziarie per l’anno 2018 della Conferenza delle Regioni e province autonome. Inoltre, allo scopo di salvaguardare la partecipazione di investimenti ...

Governo : i contenuti del decreto ‘milleproroghe’ (5) : (AdnKronos) – Al fine di consentire la compiuta realizzazione e consegna delle opere per l’Universiade di Napoli del 2019, si proroga il termine ultimo di realizzazione delle stesse al 30 maggio 2019. Inoltre, si individua ex lege nel Direttore dell’Agenzia regionale Universiade 2019 il Commissario straordinario per la realizzazione dell’evento. Banche popolari e gruppi bancari cooperativi. Le disposizioni prorogano ...

Governo : i contenuti del decreto ‘milleproroghe’ : Roma, 24 lug. (AdnKronos) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giuseppe Conte, ha approvato un decreto legge, il cosiddetto ‘milleproroghe’, che introduce disposizioni urgenti per la proroga di alcuni termini previsti da disposizioni legislative. Il decreto interviene, tra l’altro, in questi ambiti. Enti territoriali. Si confermano per tutto il 2018 le disposizioni concernenti le modalità di ...

Governo : i contenuti del decreto ‘milleproroghe’ : Roma, 24 lug. (AdnKronos) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giuseppe Conte, ha approvato un decreto legge, il cosiddetto ‘milleproroghe’, che introduce disposizioni urgenti per la proroga di alcuni termini previsti da disposizioni legislative. Il decreto interviene, tra l’altro, in questi ambiti. Enti territoriali. Si confermano per tutto il 2018 le disposizioni concernenti le modalità di riparto ...

Indipendenti : no a leggi bavaglio - sì al pagamento dei contenuti musicali - si chiede incontro al Governo : ... streaming e visualizzazione trattando il settore, soprattutto per la parte dedicata agli Indipendenti ed emergenti, al pari del mondo dei riders . L'industria creativa e culturale italiana è una ...

Direttiva UE Copyright e Diritti per gli Artisti Indipendenti : no a leggi bavaglio - sì al pagamento dei contenuti musicali - si chiede incontro al Governo : ALL MUSIC NEWS Direttiva UE Copyright e Diritti per gli Artisti Indipendenti: no a leggi bavaglio, sì al pagamento dei contenuti musicali, si chiede incontro al Governo Marco Mori, Roberto Grossi, Renato Marengo e Giuseppe Marasco: i rappresentanti delle etichette discografiche Indipendenti, degli Artisti e festival per Indipendenti ed emergenti e delle realta’ del folk italiano chiedono un incontro urgente al Governo. A seguito della ...

Contratto di Governo Lega-M5s - parole e contenuti in un'analisi a raggi X : Tgcom24 pubblica il confronto realizzato da YouTrend e dalla società Cattaneo Zanetto & Co.: diversi gli spunti di riflessione