Google | utili sopra le attese per la holding Alphabet

Multa UE non scalfisce Google - utili sorprendono e titolo punta a nuovi record : La Multa record inflitta dall'Ue non scalfisce Google che macina un altro solido triemstre e si appresta a festeggiare con nuovi record in Borsa. Alphabet, la società a cui fa capo Google, ha chiuso ...

Da Microsoft a Google - ecco come l'Ue utilizza il «tesoretto» delle multe : Ieri la Commissione europea ha inflitto a Google una multa destinata a far rumore: 4,3 miliardi di dollari, come sanzione per l'abuso di posizione

Google Chrome utilizzerà più Ram per difendersi da Spectre : Gia' ad aprile era stato anticipato che la versione 67 di Google Chrome, avrebbe ottenuto la funzione chiamata Site Isolation. Si tratta di una misura di sicurezza disponibile nelle versioni per Windows, Mac, Linux e Chrome OS. Dalla versione 63 la funzione era disponibile, ma attivabile a proprio piacimento, mentre con il nuovo aggiornamento, la funzione è obbligatoriamente attiva perché consente di proteggersi da [VIDEO] attacchi simili a ...

Problemi con OK Google sul Nexus 6 : comando vocale non utilizzabile : Un brutto bug assilla il Nexus 6 di Motorola, nell'ambito dell'utilizzo del comando vocale 'OK Google', utile a richiamare Google Assistant. Si conferma non essere un buon periodo per il Googlefonino dell'ex casa alata, adesso alle prese con quest'ultimo disturbo: alcuni di quelli che hanno provato ad attivare l'assistente virtuale tramite il relativo comando vocale si sono visti catapultati all'interno della relativa finestra di configurazione, ...

Google Maps e Google Foto si arricchiscono di due nuove e utili funzionalità : Entrambe le funzionalità, sia quella per Google Maps che quella per Google Foto, sono in roll out graduale con attivazione da remoto e quindi non sono ancora disponibili per tutti, pertanto potrebbero volerci dei giorni o delle settimane prima che siano utilizzabili da tutti. L'articolo Google Maps e Google Foto si arricchiscono di due nuove e utili funzionalità proviene da TuttoAndroid.

Microsoft dismette l’app di Groove Musica per Android e iOS e invita ad utilizzare Google Play Music oppure iTunes : Con la dismissione di Groove Music Pass e la sezione “Musica” del Microsoft Store in favore di una partnership con Spotify dalla dubbia utilità, anche le app ufficiali per Android e iOS sono cominciate a diventare un po’ obsolete. In realtà possono attualmente comunque essere utilizzate per l’ascolto di brani salvati su OneDrive ma, dato che questa è la sua unica funzionalità attiva e funzionante, è evidente che si tratta ...