Google più forte della multa Ue | conti in crescita grazie alla pubblicità

Ecco un sunto dell’ultimo AMA su Android P. In più - Google fissa un nuovo appuntamento : Di tanto in tanto il team di sviluppo di Android organizza un AMA su Reddid in cui incontra sviluppatori e appassionati del robottino. Ecco un sunto L'articolo Ecco un sunto dell’ultimo AMA su Android P. In più, Google fissa un nuovo appuntamento proviene da TuttoAndroid.

Blueline e Crosshatch - cioè i Google Pixel 3 - sempre più una costante delle AOSP : I due Google Pixel 3, Blueline e Crosshatch, vengono menzionati sempre insieme e, come si può notare dagli screenshot, sono accompagnati dai precedenti L'articolo Blueline e Crosshatch, cioè i Google Pixel 3, sempre più una costante delle AOSP proviene da TuttoAndroid.

Play Store di Google più download - ma App Store Apple guadagna di più : Il rapporto del secondo trimestre di App Annie mostra che i download del Play Store sono aumentati in modo significativo, con un aumento del 20% su base annua e del 160% rispetto all’App Store di Apple. D’altra parte, la spesa dei consumatori è ancora superiore dell’80% su iOS. Google ed Apple traggono molti dei loro guadagno dalle applicazioni e la situazione dei rispettivi Store è indicativa sia del comportamento dei ...

Con l’app Google Home 1.30 la gestione degli sfondi su Chromecast si fa più fine : L'ultimo aggiornamento all'app Google Home, quella che consente di governare i dispositivi di Big G, mostra una gestione rivista del Chromecast L'articolo Con l’app Google Home 1.30 la gestione degli sfondi su Chromecast si fa più fine proviene da TuttoAndroid.

Questa Mappa Mostra Qual è Il Prodotto Più Ricercato Su Google In Ogni Paese Del Mondo : Nell'immaginario collettivo, Ogni Paese viene associato a una tradizione, un piatto tradizionale o un oggetto che per Qualche motivo e in Qualche modo ha finito per identificarlo. In maniera simile, ...

Google si prepara a portare più Material Design nella schermata di login : Google sta per portare nuovi elementi di Material Design all'interno della schermata di login dell'account, modificandone ancora una volta l'aspetto: ecco quali sono e saranno le modifiche. L'articolo Google si prepara a portare più Material Design nella schermata di login proviene da TuttoAndroid.

Google - alle compagnie high tech le cinque multe più alte della Commissione Ue : L’ultima multa inferta a Google dalla Commissione Ue raggiunge la cifra record di 4,34 miliardi di euro, raggiungendo il podio delle cinque sanzioni più salate emanate dall’Antitrust europea negli ultimi anni. E proprio un anno fa, sempre Google fu accusata da Bruxelles di aver abusato della sua posizione dominante nella ricerca online, promuovendo il suo comparatore di prezzi Google Shopping a scapito dei concorrenti. Dal momento ...

Il Material Design è sempre più diffuso : in test modifiche all’app Google : Google e Material Design, si fa sul serio. L'indirizzo stilistico deciso dagli uomini con la grande G sul petto inizia a vedersi in ogni dove L'articolo Il Material Design è sempre più diffuso: in test modifiche all’app Google proviene da TuttoAndroid.

“Android ha creato più scelta” - Google prepara il ricorso alla decisione UE : Google annuncia la sua intenzione di ricorrere in appello per la salatissima multa inflittagli dalla Commissione Europea: ecco le parole pubblicate sul blog ufficiale da parte di Sundar Pichai, CEO della compagnia. L'articolo “Android ha creato più scelta”, Google prepara il ricorso alla decisione UE proviene da TuttoAndroid.

Google Chrome ancora più esoso di RAM per offrire maggiore sicurezza : L’ultima versione stabile di Google Chrome ha visto un incremento notevole del quantitativo di RAM occupato, utile però ad offrire una maggiore sicurezza del dispositivo […] L'articolo Google Chrome ancora più esoso di RAM per offrire maggiore sicurezza proviene da TuttoAndroid.

Le telefonate spam non vi disturberanno più con Google Telefono : Google Telefono si aggiorna e introduce finalmente una nuova funzionalità che in questi ultimi giorni era già emersa. Si tratta del nuovo sistema di scrematura automatica delle telefonate spam, sistema attraverso il quale non si verrà più disturbati, nemmeno con una notifica, qualora Google rilevi l'arrivo di una telefonata contrassegnata come indesiderata. L'articolo Le telefonate spam non vi disturberanno più con Google Telefono proviene da ...

A partire da oggi Google Chrome consuma il 10% in più di RAM su Windows : Google Chrome è attualmente il browser internet più utilizzato al mondo su piattaforma PC e, nonostante le sue numerose peculiarità, è anche tristemente conosciuto per il consumo alquanto eccessivo di memoria RAM. Se però credevate che Google avesse finalmente smesso di appensatire il suo browser o addirittura che fosse intenzionata ad alleggerirlo, beh a quanto vi stavate sbagliando di grosso. A partire da oggi è infatti in rilascio un nuovo ...

Cristiano Ronaldo più cercato di Google e Facebook : è CR7 mania non solo a Torino : ... minuto dopo minuto, ora dopo ora per capire tutti i dettagli di una vicenda che ha catturato l'attenzione del mondo sportivo. Arriva sempre dalla Germania, un'idea pratica davvero niente male...un ...

A causa di un problema tecnico - per più di 12 ore non hanno funzionato i dispositivi Google Home e Google Chromecast : A causa di un problema tecnico, mercoledì per più di 12 ore non hanno funzionato i dispositivi Google Home e Chromecast di Google negli Stati Uniti e in diversi altri paesi. Anche in Italia diversi utenti hanno avuto problemi con The post A causa di un problema tecnico, per più di 12 ore non hanno funzionato i dispositivi Google Home e Google Chromecast appeared first on Il Post.