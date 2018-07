Google co-finanzia tecnologia ‘News Juice’ di Adnkronos

meteoweb.eu

: Due progetti di giornalismo e intelligenza artificiale. @sole24ore @Radio24_news selezionati e finanziati (978k) da… - robertobernabo : Due progetti di giornalismo e intelligenza artificiale. @sole24ore @Radio24_news selezionati e finanziati (978k) da… - sole24ore : Giornalismo e intelligenza artificiale: @Google finanzia due progetti di innovazione digitale del @Gruppo24ore… - TommasoBernabo : RT @robertobernabo: Due progetti di giornalismo e intelligenza artificiale. @sole24ore @Radio24_news selezionati e finanziati (978k) dal #D… -

(Di martedì 24 luglio 2018) Roma, 24 lug. () – L’agenzia di stampaè ancora una volta protagonista nel mondo dell’editoria con un’innovazione che rivoluziona il lavoro del giornalista e la fruizione dell’informazione per il pubblico. La novità è la‘News Juice’, un progetto che ha destato l’interesse diDigital News Innovation Fund che ha deciso oggi di supportarne lo sviluppo con un co-mento ad hoc. Grazie a un motore semantico che legge, capisce e sintetizza le notizie, il giornalista avrà un valido supporto per creare delle videonews per raccontare le notizie all’utente finale tramite tutti i canalie un canale Youtube dedicato. Un ausilio importante nelle attività delle redazioni che permetterà di avere delle cronologie logiche semplicemente andando a cercare, grazie alle metodologie ...