Google Cloud accelera sulle blockchain | ufficiale la partnership con Digital Asset dopo

Per Google il cloud è un affare da un miliardo ogni tre mesi : Una nuvola in esposizione a The Art of The Brick (Foto: Maurizio Pesce / Wired) Crescono in Italia le aziende che si spostano sul cloud. L’osservatorio cloud&Ict del Politecnico di Milano ha stimato un aumento degli investimenti del 18% nel 2017, per un valore di 1,978 miliardi di euro. Spese che si inseriscono in un mercato globale da poco meno di 100 miliardi di dollari, con un tasso di crescita del 26%. Il direttore ...