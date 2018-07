Google Chrome sta iniziando a segnalare i siti HTTP come “non sicuri”

Google sta testando le risposte rapide in Chrome per Android : Google sta conducendo dei test per le risposte rapide in Chrome per Android. L'introduzione del supporto alle risposte rapide sarebbe un importante passo in avanti per l'applicazione. L'articolo Google sta testando le risposte rapide in Chrome per Android proviene da TuttoAndroid.

Google Chrome bloccherà le schede in background dopo 5 minuti di inattività per migliorare le performance : L'applicazione Google Chrome per dispositivi Android presto bloccherà le schede lasciate aperte in background dopo 5 minuti di inattività al fine di portare miglioramenti in termini di performance. Gli ingegneri di Google negli ultimi tempi hanno portato avanti un importante lavoro per migliorare Chrome e soddisfare aspettative ed esigenze degli utenti. L'articolo Google Chrome bloccherà le schede in background dopo 5 minuti di inattività per ...

Con l’app Google Home 1.30 la gestione degli sfondi su Chromecast si fa più fine : L'ultimo aggiornamento all'app Google Home, quella che consente di governare i dispositivi di Big G, mostra una gestione rivista del Chromecast L'articolo Con l’app Google Home 1.30 la gestione degli sfondi su Chromecast si fa più fine proviene da TuttoAndroid.

Google Chrome si prepara a migliorare la gestione dei download : Stando a quanto si apprende da Chromium Gerrit, presto Google Chrome consentirà agli utenti di rinominare i file e scegliere una cartella per i download L'articolo Google Chrome si prepara a migliorare la gestione dei download proviene da TuttoAndroid.

Google Chrome ancora più esoso di RAM per offrire maggiore sicurezza : L’ultima versione stabile di Google Chrome ha visto un incremento notevole del quantitativo di RAM occupato, utile però ad offrire una maggiore sicurezza del dispositivo […] L'articolo Google Chrome ancora più esoso di RAM per offrire maggiore sicurezza proviene da TuttoAndroid.

Google Chrome Dev per desktop si converte al Material Theme : Google rivoluziona il design del suo applicativo Google Chrome per desktop nella versione dedicata agli sviluppatori, facondolo somigliare ad Android P. L'articolo Google Chrome Dev per desktop si converte al Material Theme proviene da TuttoAndroid.

Google Chrome utilizzerà più Ram per difendersi da Spectre : Gia' ad aprile era stato anticipato che la versione 67 di Google Chrome, avrebbe ottenuto la funzione chiamata Site Isolation. Si tratta di una misura di sicurezza disponibile nelle versioni per Windows, Mac, Linux e Chrome OS. Dalla versione 63 la funzione era disponibile, ma attivabile a proprio piacimento, mentre con il nuovo aggiornamento, la funzione è obbligatoriamente attiva perché consente di proteggersi da [VIDEO] attacchi simili a ...

A partire da oggi Google Chrome consuma il 10% in più di RAM su Windows : Google Chrome è attualmente il browser internet più utilizzato al mondo su piattaforma PC e, nonostante le sue numerose peculiarità, è anche tristemente conosciuto per il consumo alquanto eccessivo di memoria RAM. Se però credevate che Google avesse finalmente smesso di appensatire il suo browser o addirittura che fosse intenzionata ad alleggerirlo, beh a quanto vi stavate sbagliando di grosso. A partire da oggi è infatti in rilascio un nuovo ...

Google Chrome : l’integrazione con Windows Timeline in arrivo con un’estensione : Windows Timeline è sicuramente la principale funzionalità di April Update capace di incrementare la produttività, mantenere la sincronizzazione fra più device e archiviare sul cloud le attività degli utenti. Purtroppo, nonostante la sua utilità, non è ancora supportata a dovere dagli sviluppatori di terze parti mostrando dunque le proprie potenzialità solo nelle applicazioni native sviluppate dalla stessa Microsoft quali Edge, Paint 3D, Notizie, ...

Google Chrome consentirà di personalizzare la Nuova scheda con le proprie foto : Stando a quanto si apprende da un nuovo commit, gli utenti Google Chrome potranno selezionare immagini da Google foto per personalizzare la Nuova scheda L'articolo Google Chrome consentirà di personalizzare la Nuova scheda con le proprie foto proviene da TuttoAndroid.

Google sta testando diverse posizioni per il pulsante nuova scheda in Chrome Canary : Tra le modifiche all'interfaccia del browser Google Chrome vi è anche la posizione del tasto nuova scheda, al centro di vari test in Chrome Canary L'articolo Google sta testando diverse posizioni per il pulsante nuova scheda in Chrome Canary proviene da TuttoAndroid.

Google Chrome Disco 100% : Come Risolvere Il Problema : Il processo Google Chrome occupa il 100% del tuo Disco fisso di Windows? Ecco una soluzione veloce per Risolvere il Problema. Disco al 100% su Windows con Chrome: guida per Risolvere Disco al 100% con Chrome e Windows Torniamo nuovamente a parlare di Google Chrome, il browser internet che reputo migliore al mondo ma che al tempo […]

Google Chrome Disco 100% : Come Risolvere Il Problema : Il processo Google Chrome occupa il 100% del tuo Disco fisso di Windows? Ecco una soluzione veloce per Risolvere il Problema. Disco al 100% su Windows con Chrome: guida per Risolvere Disco al 100% con Chrome e Windows Torniamo nuovamente a parlare di Google Chrome, il browser internet che reputo migliore al mondo ma che al tempo […]

Google sta valutando due alternative per rimpiazzare il pulsante Home su Chrome : Google sta vagliando l'idea di sostituire la casetta stilizzata che, nel browser da mobile, reindirizza alla Home. I candidati sono due L'articolo Google sta valutando due alternative per rimpiazzare il pulsante Home su Chrome proviene da TuttoAndroid.