Golf – Sul percorso del Des Iles Borromées l’Open presented by Cashback World

Decine di monGolfiere in volo sull'Umbria e i suoi vigneti : Todi, askanews, - Decine di mongolfiere si sono alzate in volo nei cieli dell'Umbria per il Gran Premio Mongolfieristico d'Italia. L'edizione 2018 della Todi Sagrantino Cup coinvolge 90 mongolfiere ...

I dubbi del Fmi sull'Italia e il tempo del grande Golf. Di cosa parlare stasera a cena : Finalmente un confronto nel merito, senza mediazioni spettacolari, senza tatticismi. Confindustria manda in commissione il suo direttore generale, la tosta Marcella Panucci, e per il decreto di Di Maio arrivano critiche puntuali e puntute, andando oltre alle contestazioni tecniche provenienti da Inp

Golf – Campionati Europei a Squadre - Italia favorita dopo gli ottimi risultati di due anni fa : Le formazioni Amateur, Boys, Ladies e Girls pronte per i Campionati Europei a Squadre Iniziano i Campionati Europei a Squadre (10-14 luglio) per le formazioni Amateur, Boys, Ladies e Girls dove l’Italia sarà tra le favorite dopo due anni in cui è stata grande protagonista. Nel 2016 ha conquistato l’oro con il team Girls ed è stata l’unica nazione ad avere tre compagini in semifinale e nel 2017 è stata addirittura l’unico Paese a salire sul ...

Golf - PGA Tour 2018 : Kevin Na domina l’ultimo round e trionfa nel The Greenbrier! Brandt Snedeker rimonta e vola sul podio : Kevin Na piazza l’acuto e trionfa nel The Greenbrier (montepremi 7,3 milioni di dollari), torneo inserito nel circuito del PGA Tour 2018, che ha avuto luogo sul percorso par 70 del The Greenbrier Old White TPC di White Sulphur Springs, nel West Virginia. Un ultimo round da favola, con 5 birdie tra le buche 4 e 9 che gli hanno consentito di chiudere la tornata in 64 colpi (-6) e di volare in vetta alla classifica, infliggendo distacchi ...

Golf – Francesco Molinari da favola! Primo trionfo sul PGA Tour : Un fenomenale Francesco Molinari vince per la prima volta sul PGA Tour. Con una grandissima prestazione ha distaccato di ben otto colpi Ryan Armour e di nove Sung Kang Un fenomenale Francesco Molinari ha vinto con 259 (67 65 65 62, -21) colpi il Quicken Loans National ottenendo la sua prima vittoria nel PGA Tour statunitense sul tracciato del TPC Potomac at Avenel Farm (par 70), a Potomac nel Maryland. Con una prestazione straordinaria ...

Golf Quicken Loans National - storico Molinari : vince il primo titolo in carriera sul Pga Tour : Altra impresa storica per Francesco Molinari. Il Golfista azzurro vince il Quicken Loans National e conquista il primo titolo in carriera sul Pga Tour. Erano 71 anni che un italiano , seppur ...

Golf – Quicken Loans National : Francesco Molinari sfida Tiger Woods sul percorso del TPC in Maryland : Francesco Molinari e Tiger Woods impegnati nel Quicken Loans National sul percorso del TPC Potomac at Avenel Farm, a Potomac Francesco Molinari partecipa al Quicken Loans National (28 giugno-1 luglio), torneo del PGA Tour in programma sul percorso del TPC Potomac at Avenel Farm, a Potomac nel Maryland, dove tornerà in campo anche Tiger Woods. L’azzurro, che ha scelto questa settimanadi giocare negli Stati Uniti, attualmente entrerebbe nella ...

La cartolina sfregiata di Napoli : cumuli di rifiuti a Posillipo con vista sul Golfo : Metti un giorno via Posillipo, metti uno dei panorami più belli non di Napoli ma del mondo, metti di passarci davanti e storcere il naso, letteralmente, per la puzza nauseante e per la vista...

Migranti - archiviata a Palermo indagine sulle ong Golfo Azzurro e Sea Watch : “Nessun legame con trafficanti libici” : Nessun legame con i trafficanti libici di esseri umani né favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo che ha archiviato l’indagine a carico delle ong Golfo Azzurro e Sea Watch, accogliendo la richiesta della Distrettuale antimafia del capoluogo siciliano. L'articolo Migranti, archiviata a Palermo indagine sulle ong Golfo Azzurro e Sea Watch: ...

In duemila al FootGolf sulla spiaggia di Grado Pineta : Successo dell'iniziativa organizzata dalla Sogit di Grado. Ha vinto la gara l'ex attaccante della Fiorentina Paolo Monelli. Raccolti tremila euro a favore dell'Airc

Golf - US Open 2018 - Scott Piercy : “Sono sulla strada giusta ms Dustin Johnson è al top” : Sul difficilissimo percorso par 70 dello Shinnecook Hills Golf Club di Southampton (Long Island, Stati Uniti) continuano gli US Open 2018. Dustin Johnson allunga vistosamente al termine del secondo round. L’americano ora guida con 4 colpi di margine sugli avversari. 4 come i colpi che DJ ha di vantaggio rispetto al par, essendo l’unico con score negativo. “E’ stato magnifico anche oggi. Ovviamente siamo ancora a metà ...

Golf Football Legends – Emozioni sul greeen di Udine con Alfa Romeo : Alfa Romeo e “Golf Football Legends”: Emozioni sul green di Udine, test su strada e tanto divertimento Dal 4 al 6 giugno si è svolta a Udine la “Golf Football Legends”, una tre giorni all’insegna del Golf e del divertimento, con la possibilità di giocare accanto a grandi leggende del calcio come Michel Platini, Paolo Maldini, Marco Tardelli e tanti altri. Il brand Alfa Romeo, sponsor della manifestazione, ha offerto a tutti i partecipanti la ...

Golf – Open Days : tutti sul green il 16 giugno in Veneto : Open Days: il 16 giugno in Veneto tutti sul green alla scoperta del Golf. Sabato la seconda tappa della “Road to Rome 2022” con 26 circoli veneti che apriranno le porte per prove di Golf gratuite Un sabato all’insegna del Golf, con prove gratuite in 26 circoli veneti che apriranno le porte a tutti per una giornata di sport a stretto contatto con la natura. Con gli “Open Days” in Veneto, in programma il 16 giugno dalle ore 10 alle 18, andrà in ...

Golf - in scena a Udine il Football Legends Golf Invitational : sul green anche Michel Platini e Paolo Maldini : Al Golf Club Udine il prestigioso trofeo è stata la grande attrazione della gara fra le stelle del calcio. Foto e selfie con la coppa anche fra i tifosi. L’evento si lega a un progetto di solidarietà per ex atleti in difficoltà Il trofeo della Ryder Cup e le stelle del calcio: un binomio vincente che al Golf Club Udine è andato in scena con il “Football Legends Golf Invitational”, evento legato a un progetto di solidarietà per ex atleti in ...