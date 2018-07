Gli sviluppatori di Assassin' s Creed Odyssey si aspettano molto dalla prossima

Gli sviluppatori di Civilization e XCOM sono al lavoro su una nuova IP : Firaxis può essere uno dei team più coerenti e più talentuosi del settore. Il team ha realizzato una serie di giochi Civilization assolutamente fantastici e hanno modernizzato con successo XCOM con i loro reboot del classico franchise.Tuttavia, sembra che la compagnia stia cercando di prendersi una pausa dalle due IP, o almeno così sembra da quanto dichiarato dal presidente di 2K David Ismailer in un'intervista con GamesIndustry.biz. Parlando al ...

Spider-Man : Gli sviluppatori anticipano il ritorno nel gioco di un iconico villain? : Solo pochi mesi ci separano dall'uscita di Spider-Man, l'atteso titolo sviluppato da Insomniac Games che sarà disponibile a partire dal 7 settembre 2018 in esclusiva per PS4.Sony si sta divertendo a promuovere il gioco pubblicando una miriade di contenuti a tema Spider-Man, inclusa una interessante pagina del Daily Bugle che potrebbe contenere un indizio sul ritorno nel gioco di uno dei villain iconici dell'Uomo Ragno. Come segnala ...

God of War : Gli sviluppatori cercano un concept artist per lavorare su nuove divinità : Non è passato molto tempo dalla pubblicazione di God of War ma visti i risultati di tutto rispetto (con più di 5 milioni di copie in un mese), un sequel era decisamente prevedibile. Del resto God of War è una delle saghe di punta di Sony e con questo reboot Cory Barlog ha solo rinvigorito l'IP.Come riporta Gamingbolt, sembra che un nuovo ciclo di sviluppo sia nell'aria (sequel diretto o qualche sorta di espansione). Sul suo sito ufficiale Sony ...

Quarta beta di iOS 12 - watchOS 5 e tvOS 12 aGli sviluppatori - : iOS 12 cambia il modo in cui gli utenti iOS vedono il mondo con la realtà aumentata , con le Memoji e FaceTime di gruppo ; le comunicazioni diventano divertenti ed espressive, e Screen Time aiuta gli ...

System Shock : Gli sviluppatori ci aggiornano sullo stato di sviluppo e annunciano un'Alpha : Nightdive Studios è al momento alle prese con il remake di System Shock, poco fa hanno condiviso con i fan alcun immagini e qualche news su quello che a breve arriverà.Come riporta DualShockers, i ragazzi di Nightdive hanno affermato che a settembre sarà disponibile quella che loro chiamano "Adventure Alpha", una modalità in cui i finanziatori del progetto possono esplorare la Citadel senza la presenza nemica e raccogliere oggetti o ascoltare ...

Gli sviluppatori di Days Gone stanno assumendo per una nuova IP : Days Gone non è ancora uscito che lo studio dietro al gioco, ovvero Sony Bend, si sta già preparando al prossimo progetto, come possiamo vedere su Greenshouse.Il sito presenta infatti da qualche giorno è un annuncio di lavoro da parte dello studio, Sony Bend sta cercando un Senior Concept Artist che dovrà occuparsi del comparto artistico di una nuova IP tripla A.Naturalmente rilevare ulteriori informazioni non è facile, per il momento possiamo ...

Gli sviluppatori riceveranno il visore Magic Leap One quest'estate : Dopo qualche anno di attesa Magic Leap ha finalmente annunciato che quest'estate gli sviluppatori cominceranno a ricevere il Magic Leap One Creator Edition, il visore sarà dotato di un chip Nvidia Tegra X2 multi-core.Come riporta Tech Crunch, durante una live su Twich gli sviluppatori hanno parlato delle specifiche tecniche del prodotto, come il fatto che il cervello del dispositivo sarà un Nvidia Tegra X2, uno degli esponenti più potenti sul ...

Gli sviluppatori di Darksiders 3 annunciano Remnant : From the Ashes - un nuovo shooter survival in terza persona : Gunfire Games, gli sviluppatori di Darksiders 3, hanno annunciato Remnant: From the Ashes, uno sparatutto survival in terza persona in arrivo nel 2019.Come riporta VG247.com, il gioco è ambientato in un futuro post-apocalittico, dove la Terra è stata conquistata da esseri "extradimensionali", misteriosi e volatili chiamati The Root.Per sopravvivere all'assalto, i giocatori porteranno la battaglia in altre dimensioni in cui combatteranno ...

Ghost of Tsushima : l'obiettivo deGli sviluppatori è realizzare un mondo di gioco vivo che si muoverà intorno ai giocatori : Il prossimo gioco di Sucker Punch non sarà inFamous o Sly, le serie che li hanno resi così popolari all'inizio, ma piuttosto, Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima è un gioco d'azione ambientato nel Giappone feudale e quando il suo gameplay è stato svelato sul palco dell'E3 di Sony lo scorso mese, quello che spiccava più di ogni altra cosa era il suo splendido mondo aperto.Quel mondo è apparentemente un importante punto di riferimento per Sucker ...

Gli sviluppatori di Warframe stanno considerando tutte le opzioni per il cross platform : Per ora Warframe non ha goduto del cross platform, questo a causa del fatto che gli aggiornamenti diventano disponibili prima per la versione PC rispetto alle controparti console. Anche la politica di Sony non ha sicuramente giovato.Come riporta Gamingbolt, ora che il gioco sta arrivando su Nintendo Switch forse sarà possibile introdurre il cross platform, almeno tra Xbox e Switch. Anche i fan sembrano aver pensato la stessa cosa e infatti sono ...

Gli sviluppatori di Yakuza vorrebbero portare la serie su più piattaforme - ma Nintendo Switch non sarebbe quella ideale : Il franchise di Yakuza, a parte Yakuza 1 & 2 su Wii U di alcuni anni fa, non ha visto l'approdo di altri giochi della serie sulle console di Nintendo.Di recente, il sito francese Gameblog ha parlato con il produttore di Yakuza Daisuke Sato. A Sato è stato chiesto se esiste la possibilità che la serie possa prima o poi arrivare su altri sistemi, come Nintendo Switch (e Xbox One). Sato ha risposto facendo capire che difficilmente la serie ...

Gli sviluppatori di PUBG sono d'accordo con le critiche ricevute e promettono miglioramenti ai giocatori : PUBG Corp. ha pubblicato una nuova patch per PlayerUnknown's Battlegrounds per testare i server su PC.Come segnala VG247.com, la patch 17.1 è piccola e porta correzioni ad alcuni piccoli bug di PUBG. Più avanti, invece, è prevista una patch più grande che risolverà un fastidioso bug introdotto di recente che ha impedito ai giocatori di essere in grado di rianimare i loro compagni di squadra in alcuni casi. Il bug è il risultato del nuovo codice ...

Lo scarso successo di LawBreakers è stato in parte il motivo della cancellazione di The Amazing Eternals - il nuovo progetto deGli sviluppatori di Warframe : The Amazing Eternals avrebbe dovuto essere il prossimo grande gioco dello sviluppatore di Warframe. Il titolo è stato inizialmente annunciato ad agosto dello scorso anno come uno sparatutto che sfrutta la presenza di una serie di carte collezionabili con cui modificare diversi elementi dell'eroe utilizzato.Il concetto e l'estetica erano interessanti e lo sviluppatore Digital Extremes aprì i test per più giocatori poche settimane dopo l'annuncio. ...

Forza Horizon 4 si mostra in un lungo video gameplay con il commento deGli sviluppatori : Microsoft e Playground Games hanno mostrato un ampia porzione di gameplay del prossimo gioco di corse open-world Forza Horizon 4.Il gameplay, presentato dal game director Ralph Fulton e dagli altri membri del team Playground, si è concentrato principalmente sulla stagione estiva. Il gioco, infatti, sarà caratterizzato da cambiamenti stagionali una volta alla settimana.Come segnala Dualshockers, possiamo vedere molti elementi interessanti tra cui ...