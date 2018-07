Gli operatori di Rainbow Six Siege incontrano i Ghost di Ghost Recon Wildlands in

Rainbow Six Siege - come usare al meglio Gli operatori : guida ai SAS : Indubbiamente tanta la fama che Rainbow Six Siege è riuscito ad ottenere nell'ultimo anno e mezzo. Dopo un avvio decisamente stentato, che ha visto Ubisoft arrancare tra numerosi bug e imperfezioni, gli sviluppatori hanno finalmente trovato la giusta quadratura e, con l'ausilio di utili weekend di prova gratuiti offerti agli utenti, sono riusciti ad ampliare la community di giocatori raggiungendo cifre decisamente da capogiro. Tanti sono infatti ...

Gli operatori “anti-ILIAD” sono solo fumo negli occhi (?) : negli ultimi mesi abbiamo assistito alla nascita di operatori mobili che hanno reso le loro offerte fin troppo appetibili in risposta all’arrivo in Italia di ILIAD. Parliamo ovviamente di Kena Mobile e OH. con i quali si sono create non poche confusioni (giustamente) che vorremmo portare in esame. L’enorme competitività portata da ILIAD ha aperto nuovi scenari, ed i competitor italiani – anziché concorrere – hanno ...

Wind all’attacco deGli operatori virtuali con due nuove offerte speciali : Wind va decisamente all'attacco degli operatori virtuali, con due offerte dedicate agli attuali clienti Kena Mobile e di altri operatori, con la sola eccezione di PosteMobile. L'articolo Wind all’attacco degli operatori virtuali con due nuove offerte speciali proviene da TuttoAndroid.

Via i silos - l'Autorità Portuale a confronto con Gli operatori per il futuro del porto : Si apre un mondo che ci permetterà da una parte di rafforzare il porto commerciale e dall'altra di continuare a liberare ancora il porto Antico per recupare il rapporto con la città'. Terzo passaggio,...

Più di 5.000 denunce all’AGCOM contro Gli operatori fissi e mobili nel 2017 : Sono più di 5.000 le denunce presentate all'AGCOM contro operatori di rete fissa e mobile, la maggior parte delle quali legate alle modifiche contrattuali. L'articolo Più di 5.000 denunce all’AGCOM contro gli operatori fissi e mobili nel 2017 proviene da TuttoAndroid.

Ordine dei medici - la maGlietta rossa scatena la polemica sui social : 'la politica fuori dalle sale operatorie' : Pronta la replica di De Giorgi : 'Il colore della maglietta non c'entra nulla con la politica. I migranti sui barconi la fanno indossare ai propri figli perché questi siano immediatamente visibili in ...

Il cane Serena accompagna i bambini in sala operatoria e li aspetta al risveGlio : Due volte al mese, i bambini ricoverati nel reparto pediatrico dell'ospedale Santa Maria Annunziata di Firenze ricevono la visita di Serena, un basset hound che va a trovarli, passando con loro qualche ora e...

Tariffe a 28 giorni - Agcom impone aGli operatori il rimborso entro fine anno : entro il 31 dicembre 2018 Tim, Vodafone, Wind Tre e Fastweb dovranno restituire in bolletta i giorni illegittimamente erosi agli utenti a seguito della fatturazione a 28 giorni delle offerte di telefonia fissa, anche di tipo convergente, attuata in violazione della delibera dell'Agcom. Lo ha deciso il Consiglio dell'Autorità. Il calcolo dei giorni di servizio che ciascun operatore dovrà riconoscere in fattura dovrà ...

Ma è corretto che Gli operatori telefonici ci aumentino i prezzi come vogliono? : Torna sempre l'annosa questione dei rincari applicati unilaterlamente dagli operatori ai propri clienti. Questa, come altre lettere, ci segnala un punto importante: i consumatori non riescono a capire ...

Frost & Sullivan svela le strategie 5G deGli operatori in Europa : Collaborando con i fornitori di servizi over-the-top , OTT, che offrono sport, musica, film e/o serie TV per fidelizzare i clienti. Instaurando solide relazioni con aziende che forniscono soluzioni ...

Tra antiriciclaggio e privacy - la panoramica degli adempimenti in capo aGli operatori in oro : Novità nel settore compro oro. In poco meno di un anno, il comparto aurifero è stato al centro di un processo di regolamentazione normativa che, da un lato ha notevolmente incrementato i presidi a favore del contrasto dei fenomeni di riciclaggio e finanziamento al terrorismo attraverso l’emanazione dei Decreti Legislativi n° 90 e 92 del 25 maggio 2017, e dall’altro, ha intensificato, seppur in maniera marginale, la protezione delle persone ...

Vodafone - schiera Ho contro Iliad e Fastweb/ Ecco l'offerta con cui fa “guerra” aGli altri operatori : Vodafone, schiera Ho contro Iliad e Fastweb: Ecco l'offerta con cui fa “guerra” alla concorrenza. In Italia dunque sbarca un altro operatore low cost. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 16:10:00 GMT)

Il Parco incontra Gli operatori turistici per Matera 2019 : ... come abbiamo più volte affermato, può essere trainante per l'economia del nostro territorio. Crediamo che il Parco sia un volano formidabile in questo senso e ci adoperiamo affinché le sue ...

Mercato italiano dei modem-router in caduta libera : la colpa è deGli operatori : (foto: Maurizio Pesce / Wired) Da sempre l’Italia si qualifica come uno dei paesi più entusiasti quando si tratta di tecnologia: le case più importanti hanno un’alta considerazione dei consumatori nostrani per i lanci dei loro prodotti e solo nell’ultimo decennio — complice una crisi economica che ha pesato sulle nostre abitudini di consumo — siamo scivolati indietro in questa classifica virtuale. Eppure c’è una ...