Gli incendi in Grecia e la confusione di Di Maio Di cosa parlare stasera a cena

Incendi in Grecia - la paura deGli italiani rinchiusi in hotel : «Il cielo era di fuoco» : Il suono continuo delle sirene e il colore del fuoco nel cielo: dai vetri dei pullman che li traghettavano tra aeroporti e alberghi, decine di turisti italiani hanno avvertito solo l'eco...

Atene - si temono più di 100 morti neGli incendi. Oltre 550 i feriti. 'Roghi dolosi' - FOTO e VIDEO : Si temono più di 100 morti e si contano almeno 550 feriti negli incendi intorno ad Atene . Sono 74 le vittime accertate , 16 bambini sarebbero feriti gravi. Il governo pensa all'origine dolosa. Sono ...

Incendi. Allerta arancione nella giornata di mercoledì 25 luGlio. Continuano senza sosta Gli interventi dei mezzi antincendio in tutta l'... : Il pericolo è alto ed è contraddistinto dal colore arancione. In questo stato, le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, l'evento, se non tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni ...

Incendi in Grecia - apocalisse ad Atene : bilancio sale a 74 morti accertati - “gente in mare per sfuggire alle fiamme”. Gli AGGIORNAMENTI LIVE : 1/72 ...

Grecia - oltre 70 morti neGli incendi nell’Attica - turisti in fuga : Gli incendi nelle grandi pinete attorno ad Atene non si fermano e le conseguenze sono sempre più tragiche. Sono oltre 70 finora i morti e più di 500 i feriti accertati nei roghi che stanno devastando l’Attica. Molte delle vittime sarebbero bambini, intrappolati nelle loro case. Si tratta di un bilancio ancora provvisorio, mentre le fiamme continua...

Almeno 74 morti per Gli incendi in Grecia : Oltre a più di 150 feriti e decine di case e auto distrutte: le foto e le ultime notizie sui grandi incendi nella regione di Atene The post Almeno 74 morti per gli incendi in Grecia appeared first on Il Post.

Grecia - Mati come Pompei : madri e fiGli trovati morti abbracciati. Governo : “Incendi dolosi” : Nella cittadina balneare a 40 chilometri da Atene trovati 26 corpi carbonizzati nel cortile di una villa. "Mati non esiste nemmeno più come insediamento" hanno spiegato i superstiti mentre i soccorritori si sono imbattuti in scene raccapriccianti. Per il Governo l'origine dei devastanti roghi è dolosa.Continua a leggere

Apocalisse Atene. Le 10 immagini che raccontano l'incendio più violento deGli ultimi decenni : Il colore più ricorrente è il rosso, quello delle fiamme. Che diventa arancione, in una bellezza drammatica, quando una nuvola opprime la bellezza del Partenone. Atene brucia, Rafina è in ginocchio, Mati non esiste più, è ridotta in cenere, dicono i testimoni. Il bilancio è parziale: 60 morti, oltre 500 feriti, migliaia di disperi. Servirà del tempo per quantificare i danni dell'incendio ...

Atene brucia. I video deGli incendi che devastano la Grecia : Il bilancio provvisorio degli incendi che hanno colpito due grandi foreste che circondano Atene è di almeno 60 morti e più di 560 feriti. Mati, località turistica costiera nella regione di Rafina, a circa 40 km a nordest di Atene, è la più colpita ed è completamente incenerita. Il fumo denso ha ragg

Incendi in Grecia - ad Atene è un’apocalisse : si temono oltre 100 morti - miGliaia di feriti. Tutte le FOTO del disastro : 1/52 ...

Inferno di fuoco in Grecia : incenerita un'intera città - 60 morti e 550 feriti MiGliaia in fuga - "incendi sono dolosi" : E' drammatica la situazione in Grecia, dove le condizioni meteorologiche, caldo torrido e forte vento, hanno alimentato una serie di roghi nei dintorni della capitale. Decine di bambini tra gli ustionati gravi.

L’Unione Europea si mobilita per Gli incendi : aiuti a Grecia - Svezia e Lettonia : L’Unione Europea è mobilitata da ieri per aiutare a combattere gli incendi in Grecia, Svezia e Lettonia: circa 60 pompieri con equipaggiamenti sono partiti da Cipro per la Grecia. La Spagna invierà due Canadair, mentre la Bulgaria invierà materiale e personale, hanno riferito i servizi del commissario Ue Christos Stylianides, responsabile degli aiuti umanitari e della gestione delle crisi. Diversi altri Paesi Ue hanno messo a disposizione ...

Grecia devastata dal fuoco - almeno 60 morti e 556 feriti neGli incendi nei dintorni di Atene : migliaia di persone in fuga : Grecia devastata dal fuoco, almeno 60 morti e 556 feriti negli incendi nei dintorni di Atene: migliaia di persone in fuga Grecia devastata dal fuoco, almeno 60 morti e 556 feriti negli incendi nei dintorni di Atene: migliaia di persone in fuga Continua a leggere L'articolo Grecia devastata dal fuoco, almeno 60 morti e 556 feriti negli incendi nei dintorni di Atene: migliaia di persone in fuga proviene da NewsGo.