Gli eventi in Italia e Spagna non sfoceranno in una crisi : ... i timori degli investitori sul rischio politico si sono incentrati sulle crescenti tensioni tra USA e Cina e sulla politica del rischio calcolato tra Donald Trump e Kim Jong Un. Nei mesi di maggio e ...

Super eclissi di Luna : Gli eventi per vedere l'eclissi più lunga degli ultimi 100 anni : ... ecco quali, segnate il 27 luglio in agenda eclissi INSIEME AGLI ASTRONOMI INAF Gli Astronomi dell'INAF-Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio e la Sofos saranno presenti dalle 21:30 alle ...

Castello d'Autore - il programma deGli eventi di Scarlino 2018. : Tutti gli eventi e spettacoli con ingresso gratuito. di Giulia Ferretti Scarlino : Tre serate di eventi alla Rocca Pisana del Castello di Scarlino e nel centro storico del paese maremmano. Va in scena "Castello d'Autore ...

Al via la 62esima edizione del Tindari Festival - ecco il cartellone deGli eventi : Gli spettacoli presso il suggestivo scenario del teatro greco-romano prenderanno il via il 30 luglio e culmineranno il 31 agosto . Ad aprire la rassegna Tindaritana, martedì 31 luglio, sarà l'evento "...

Tindari Festival - presentato il Cartellone deGli Eventi : Gli spettacoli presso il suggestivo scenario del teatro greco-romano prenderanno il via il 30 luglio e culmineranno il 31 agosto. Ad aprire la rassegna Tindaritana, martedì 31 luglio, sarà l'evento " ...

Tindari Festival - presentato il cartellone deGli eventi : si comincia il 30 luglio : stata presentata, nel corso di una conferenza stampa svoltasi nel suggestivo scenario di Villa Pisani a Marina di Patti, la 62esima edizione del Tindari Festival . Gli spettacoli presso il suggestivo scenario del teatro greco-romano prenderanno il via il 30 luglio e si concluderanno il 31 agosto. Ad aprire la rassegna Tindaritana, marted 31 luglio, sar l evento Uno ...

Presentato il cartellone deGli eventi Tindari Festival : Gli spettacoli presso il suggestivo scenario del teatro greco-romano prenderanno il via il 30 luglio e culmineranno il 31 agosto. Ad aprire la rassegna Tindaritana, martedì 31 luglio, sarà l'evento "...

Tindari Festival - presentato il cartellone deGli eventi : Gli spettacoli presso il suggestivo scenario del teatro greco-romano prenderanno il via il 30 luglio e culmineranno il 31 agosto. Ad aprire la rassegna Tindaritana, martedì 31 luglio, sarà l'evento " ...

Lino Guanciale a Fossacesia e Rocco Papaleo a Vasto : la guida aGli eventi del weekend : ... venerdì e sabato: si tratta di una fiera mercato della pesca e di altri prodotti del territorio, con momenti di approfondimento, giochi, concorsi e spettacoli. A Torino di Sangro, da venerdì a ...

Week-end del 20 - 21 e 22 luGlio : eventi - concerti e mostre. Cosa fare in Lombardia : Saranno infatti tre giorni di show speciali tra canti, spettacoli, giochi e balli. Non solo: gli ospiti potranno scoprire le migliori birre artigianali del territorio, provenienti da diversi ...

Torna Ibla Grand Prize con artisti e concorrenti da tutto il mondo. Fino al 25 luGlio. Due eventi speciali : Gli spettacoli si svolgeranno tutti i giorni con ingresso gratuito*, dal 19 al 25 luglio, a partire dalle 20:30* Fino a tarda sera. Le location stabilite ad accogliere gli artisti concorrenti di ...

Open Arms - la difficile ricostruzione deGli eventi che hanno portato al salvataggio di Josefa : (foto: Pau Barrena/Getty Images) Con tutta probabilità è solo Josefa, la donna del Camerun salvata dopo due giorni in balia delle onde del Mediterraneo dall’equipaggio dell’imbarcazione Open Arms, a sapere come sono andate davvero le cose. Dall’inizio alla fine. Tutti gli altri conoscono, al più, un pezzo della storia. Non possono più raccontarci cos’è accaduto le due persone – una donna e un bambino – recuperati dalla ...

Pistoia Festival. Gli eventi di luglio e agosto in città e in collina : ... Piazza della Resistenza ESTATE IN FORTEZZA SANTA BARBARA 2018 Paolo Jannacci IN CONCERTO CON ENZO Gli spettacoli sono a sostegno della fondazione Firenze Radioterapia Oncologica Onlus Info e ...

Novità per Pechino 2022 : più quote rose e 7 nuovi eventi. Approvati Gli orari delle gare di Tokyo 2020 : "L'appeal universale del programma delle sessioni, combinato con il debutto di numerosi eventi e sport, renderà emozionanti le Olimpiadi per gli appassionati di sport di tutto il mondo". Eventi ...