Gioco d' azzardo e dipendenza | i numeri degli italiani

Quanto contribuisce il Gioco d'azzardo alle casse dello Stato italiano? : Il lordo del gioco Secondo il Bollettino delle entrate tributarie 2016, pubblicato dal ministero dell'Economia e delle Finanze, Mef, a marzo 2017, le entrate totali relative ai giochi - che includono ...

Gioco d’azzardo - Di Maio : “Stop pubblicità? Non favorirà Gioco illegale - organizzazioni criminali in quello legale” : In visita al centro Caritas di Santa Giacinta a Roma, dove, tra l’altro, vengono accolte le persone che soffrono di ludopatia, il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ha rivendicato: “Nel decreto dignità abbiamo stoppato le pubblicità al gioco d’azzardo, che è una piaga sociale, ma anche culturale ed economica. Anche mio nonno giocava al Lotto, ma non c’era questa serialità, non c’era ...

Il divieto totale di pubblicità favorisce il Gioco d'azzardo illegale. Un altro caso nella relazione del decreto Dignità : Un'altra grana all'orizzonte, oltre a quella sugli 8mila posti di lavoro l'anno che secondo l'Istat si perderebbero una volta approvato il decreto Dignità. Contenuta nella stessa relazione tecnica che ha già suscitato gli strali di Luigi Di Maio. A pagina diciotto, per la precisione. Nel paragrafo dedicato al divieto di pubblicizzazione del gioco d'azzardo. In cosa consiste è presto detto: l'oscuramento totale ...

Dl dignità - Di Maio : “Confindustria sbaglia a difendere il Gioco d’azzardo. Inps? No polemica - diverse vedute” : “Sentire Confindustria dire che gli effetti di questo decreto sono negativi e giustificarlo con degli studi che hanno portato avanti non mi convince perché questo è lo stesso centro studi che diceva che se vinceva il no al referendum cadeva l’economia italiana. Una cosa è totalmente sbagliata e cioè che difenda il gioco d’azzardo, e mi spiace perché dentro Confindustria ci sono le aziende di Stato e proprio da loro dovremmo ...

Il 'no' al Gioco d'azzardo patologico parte da Alghero : Persino due concorsi per la creazione di un videospot, ma anche l'appoggio dei Comuni di Sassari e Alghero, della presidenza del consiglio regionale e della Comunità Mondo X per il recupero dalle ...

Gioco d'azzardo - quando a promuoverlo era Rocco Casalino - portavoce del governo - : La linea dura contro il Gioco d'azzardo non è sempre stato al centro della politica del MoVimento 5 Stelle. Le ultime parole del vicepremier e

"Non è un Gioco se è d'azzardo" - stasera a Ca' Michele il dibattito : Lo faremo con personalità autorevoli e competenti in materia e sarà per noi un'importante occasione di confronto in cui proveremo a porre le basi per quella che sarà una battaglia politica che ...

Decreto dignità - il testo definitivo. Precari - causale e Gioco d'azzardo : cosa cambia : Per il rinnovo degli stagionali non servirà la causale, la tassa sui giochi d'azzardo aumenterà dal primo settembre

Decreto Dignità - vietare gli spot al Gioco d’azzardo non è a costo zero. Al governo servono coperture : “Ci puoi trovare in ogni angolo del mondo, osserviamo, ascoltiamo, analizziamo, siamo dappertutto e vediamo tutto, noi siamo membri del più grande gruppo di scommesse sportive online al mondo”. Questo messaggio un po’ inquietante, a metà tra Fight Club e Grande Fratello, compare ossessivamente negli intervalli delle trasmissioni sportive per reclamizzare una nota impresa dell’azzardo. La frase fotografa, certamente oltre le intenzioni di chi ...

Azzardo - il racconto di un ludopatico : “Il Gioco è stata la mia droga. Siamo bombardati dagli spot” : Da più di un mese è in cura al Gemelli di Roma, in uno dei centri dell’eccellenza italiana contro il fenomeno della ludopatia. Mai avrebbe pensato che il “demone” dell’Azzardo si impossessasse anche di lui, ma dopo aver accumulato decine di migliaia di euro di debiti ed aver perso gli affetti personali, ha deciso di affidarsi alle “mani esperte”, come le chiama lui stesso, dei medici ...

Cosa prevede il “decreto dignità” sulla pubblicità del Gioco d’azzardo : La vieta, in sostanza, ma non per tutti i giochi, non da subito e con altri criteri che fanno discutere The post Cosa prevede il “decreto dignità” sulla pubblicità del gioco d’azzardo appeared first on Il Post.

Mondiali e scommesse : il grande business del Gioco d'azzardo : L'Istituto superiore di sanità stima che in italia ci siano un milione e 500mila giocatori problematici e 1 milione e 400 mila giocatori a rischio…il totale fa 2 milioni e 900 mila - Quest'anno i ...

Decreto dignità : lotta al precariato ed al Gioco d'azzardo - ma non è tutto oro quello che luccica : Il 2 luglio è stato approvato il Decreto dignità presentato dal Movimento 5 Stelle, l'insieme di misure che, secondo il ministro Luigi Di Maio, sconfiggerà il precariato causato dalle leggi approvate ...

Belve - Katia Ricciarelli : “Mi piace il Gioco d’azzardo - ma non definitemi ludopatica. Sbancai il casinò di Montecarlo” : Katia Ricciarelli, quarta e ultima super ospite di Belve, in onda su Nove venerdì 6 luglio alle 22.45, rivela alla giornalista Francesca Fagnani la sua passione per il gioco d’azzardo. “Lei ha tra i vari hobby quello del gioco, in particolare le slot machine. Che cosa le dà, che cosa la diverte? L’adrenalina?”, chiede la conduttrice. “L’adrenalina, brava e soprattutto è un momento in cui mi trovo da sola con una macchinetta che ...