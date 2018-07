Ginnastica | Simone Biles | “Sono più forte adesso che a Rio 2016” Il fenomeno pronto per

oasport

(Di martedì 24 luglio 2018) “Sto meglioche a Rio“. Parole diche si presenta così alla vigilia degli US Classic, la gara del suo grande ritorno in programma sabato 28 luglio a Colombus. A due anni di distanza dalla sua ultima apparizione in pedana, ilindiscusso della Polvere di Magnesio è pronta per fare il suo stellare rientro: sono passati 24 mesi dalla sua consacrazione alle Olimpiadi di Rio 2016 quando vinse quattro medaglie d’oro dopo essersi imposta per tre volte consecutive nel concorso generale individuale dei Mondiali (impresa mai riuscita nella storia). La Reginetta dellaartistica internazionale sarà ovviamente la grande protagonista dell’ultimo evento di qualificazione ai Campionati Nazionali di agosto, step fondamentale per strappare la convocazione ai Mondiali di Doha dove la statunitense vorrebbe andare all’assalto del poker ...