Gigi D' Alessio e Anna Tatangelo in vacanza insieme in Sardegna Foto

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo : felici e di nuovo insieme : Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo sono tornati insieme Se prima era solo ipotesi, adesso è diventata una certezza: Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo sono tornati insieme! A darne la conferma sono delle fotografie scattate da Chi che vedono protagonisti proprio i due cantanti. Il settimanale sarà in edicola il 25 Luglio. Nelle foto Gigi abbraccia […] L'articolo Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo: felici e di nuovo insieme ...

Anna Tatangelo / Voglio dare una seconda possibilità a Gigi D'Alessio(Wind Summer Festival) : Anna Tatangelo, la cantante torna in televisione dopo la grande vittoria a Celebrity Masterchef. Il suo futuro però non è tra i fornelli ma sul palco per cantare. (Wind Summer Festival). "Voglio dare una seconda possibilità a Gigi D'Alessio" ha invece rivelato in una recente intervista, mettendo comunque le mani avanti. Non è chiaro infatti se il cielo sia ritornato sereno oppure se la coppia dovrà fare i conti con una nuova ...

Evasione fiscale - Gigi D'Alessio rinviato a giudizio : Gigi D’Alessio sarà processato. Il cantautore partenopeo, come deciso dal Gup, dovrà rispondere di Evasione fiscale: la somma non pagata...

Anna Tatangelo è cambiata e ci riprova con Gigi D’Alessio : Anna Tatangelo si sente cambiata e ci riprova con Gigi D’Alessio. A svelarlo è la stessa cantante dopo che negli ultimi giorni erano circolati diversi gossip riguardo un possibile ritorno di fiamma. Diversi mesi fa l’artista di Sora aveva annunciato la fine dell’amore con il cantante napoletano, affermando di essersi trasferita in una casa ai Parioli insieme al figlio Andrea lasciando Amorilandia. In seguito però era stata ...

Gigi D'Alessio - il giorno più duro. Anna Tatangelo? No - i giudici : la pesante accusa : Il giorno più duro per Gigi D'Alessio , e stavolta la storia con Anna Tatangelo non c'entra. Il cantante neomelodico napoletano, come riporta il Tempo , è stato rinviato a giudizio con l'accusa di ...

Anna Tatangelo - le parole sull'amore ritrovato con Gigi D'Alessio : Anna Tatangelo parla di sé ma anche del suo rapporto con Gigi D'Alessio. In occasione del Festival Collisioni, svoltosi a Barolo, la cantante parla del suo nuovo album in uscita nel 2018, Che la fortuna sia con me, ma lancia anche segnali su quelli che sono stati gli ultimi mesi da lei trascorsi. Ho trovato un’Anna che ha preso il suo tempo, c’è un tempo per ogni cosa. Diciamo che c’è un tempo per dire che le cose possono essere ...